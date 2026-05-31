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Sushant Singh Rajput के सुसाइड करने पर इस एक्टर को नहीं है यकीन, कहा- 'कोई ऐसे जान नहीं दे देता'

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By: Shashikant Mishra | Published: May 31, 2026 3:24 PM IST
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सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में निधन हो गया था.

बॉलीवुड इंडस्ट्री को साल 2020 में बड़ा झटका लगा था, जब उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का 34 साल की उम्र में निधन हो गया था. इस खबर ने उनके तमाम चाहने वाले फैंस को सदमा दे दिया था. टीवी इंडस्ट्री से करियर शुरू करने वाले एक्टर ने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई थी. आने वाली 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 6 साल पूरे हो जाएंगे. एक्टर के दुनिया के अलविदा कहे इतना समय हो गया लेकिन वह अपने फैंस के दिल में जिंदा हैं और उनको आज भी याद करते हैं. वहीं, सुशांत सिंह राजपूत के को-स्टार रहे वेटरन एक्टर शिशिर शर्मा (Shishir Sharma) को आज भी यकीन नहीं है कि वह सुसाइड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने दिवंगत अभिनेता के बारे में और क्या कहा है.

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सुशांत सिंह राजपूत संग काम कर चुके हैं शिशिर शर्मा

दिग्गज अभिनेता शिशिर शर्मा ने फिल्म 'छिछोरे' में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया था. उन्होंने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को इंटरव्यू दिया और दिवंगत अभिनेता को लेकर बात की है. शिशिर शर्मा से सवाल किया गया कि उनको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या से हुई थी. इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि वह ऐसा आदमी था जो ऐसा कदम उठाएगा. वह बहुत ही सुलझा हुआ था. साल 2020 में जब मुझे उनके निधन के बारे में पता चला तो उस समय मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया था. ये मेरे लिए काफी मुश्किल था. ये खबर मेरे लिए बहुत बड़ा झटका थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना टैलेंटेड और होनहार इंसान इतनी जल्दी अचानक कैसे चला गया. मुझे इस दुखद घटना को मानने में बहुत समय लगा था.'

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सुशांत सिंह राजपूत का साल 2020 में हुआ था निधन

शिशिर शर्मा ने आगे कहा, 'कुछ तो कारण रहा होगा, ऐसे कोई जान नहीं दे देता है. अब किससे बात करें? मैंने बस इसे छोड़ दिया और कहा ये बहुत दुखद है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है. एक आदमी के साथ ऐसा कुछ होना, जिसने एक्टिंग एक्टिंग प्रोफेशनल को गंभीरता से लिया है. उन्होंने लगातार दमदार परफॉर्मेंस दी और ऑडियंस पर छाप छोड़ी.' गौलतलब है कि साल 2020 में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए थे. इसके बाद जांच हुई तो पता चल कि उन्होंने सुसाइड किया था. सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए केस दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तार भी हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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