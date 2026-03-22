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The 50 Winner: शिव ठाकरे बने 'द 50' के विनर, फैजू और कृष्णा को पछाड़कर हासिल किया ताज

रिएलिटी शो 'द 50' के पहले सीजन के विजेता शिव ठाकरे बने हैं. फैजू और कृष्णा श्रॉफ को हराकर शिव ने यह जीत दर्ज की है. फिनाले में शिव ने अपने एक लकी फैन को 50 लाख रुपये का बंपर प्राइज मनी चेक दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 23, 2026 12:06 AM IST

The 50 Winner: शिव ठाकरे बने 'द 50' के विनर, फैजू और कृष्णा को पछाड़कर हासिल किया ताज
Shiv Thakare wins The 50

रियलिटी शो 'द 50' को अपना पहला विजेता मिल गया है. 1 फरवरी से शुरू हुए इस अनोखे सफर का आज, 22 मार्च को ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें शिव ठाकरे ने बाजी मारते हुए ट्रॉफी अपने नाम की. इस गेम में शिव ठाकरे ने फैजू, कृष्णा श्रॉफ, काका और रजत दलाल जैसे कंटेस्टेंट को हराकर यह जीत हासिल की है. रिएलिटी शो 'द 50' की शुरुआत टीवी और सोशल मीडिया के कई मशहूर सेलेब्स के साथ हुई थी, जिनमें प्रिंस नरूला, रिद्धि डोगरा, लवकेश कटारिया और उर्वशी ढोलकिया जैसे बड़े नाम शामिल थे. इन कंटेस्टेंट्स ने दिन-रात टास्क खेलकर अपने फैंस के लिए प्राइज मनी इकठ्ठा की. फिनाले तक यह राशि 50 लाख रुपये तक जा पहुंची है.

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इस जीत की सबसे खास बात यह रही कि प्राइज मनी शिव को नहीं, बल्कि उनके एक लकी फैन को मिली है. शिव ठाकरे ने खुद अपने हाथों से उस फैन को 50 लाख रुपये का चेक सौंपा, जिससे फिनाले की खुशी दोगुना हो गई है. खतरनाक टास्क और एंटरटेनमेंट से भरपूर यह सीजन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा.

फाइनल की वो ऐतिहासिक रात

शो के ग्रैंड फिनाले में मुकाबला बेहद कड़ा था. अंतिम दौर में शिव ठाकरे का सामना मिस्टर फैसु (फैसल शेख), काका, रजत दलाल और कृष्णा श्रॉफ जैसे धुरंधर खिलाड़ियों से था. हर कंटेस्टेंट की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग और ताकत थी, लेकिन शिव की सूझबूझ ने उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से आगे खड़ा कर दिया. अंततः, शिव ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि अपने नाम की.

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जीत पर शिव का भावुक बयान

अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शिव ठाकरे ने एक बहुत ही गहरी बात शेयर की. उन्होंने कहा: "यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था. मैं दुनिया को शिव ठाकरे का एक अलग पक्ष दिखाना चाहता था. एक ऐसा पक्ष जो चिल्लाने या झगड़ने के बजाय शांति और सच्चाई में विश्वास रखता है. मैंने साबित किया कि आप बिना शोर मचाए, सिर्फ दिल से खेलकर भी जीत सकते हैं. 50 ताकतवर दावेदारों के बीच पहले सीजन का विनर बनना मेरे लिए गर्व की बात है."

कैसा रहा 'द 50' का सफर?

इस शो की खासियत इसका फॉर्मेट और इसमें शामिल होने वाले चेहरे थे. शो की शुरुआत में 50 प्रतियोगियों की फौज उतरी थी. टीवी इंडस्ट्री से करण पटेल, उर्वशी ढोलकिया, रिद्धि डोगरा जैसे कलाकार थे. वहीं रियलिटी किंग्स प्रिंस नरूला, दिव्या अग्रवाल भी इसमें शामिल थे. इसके अलावा सोशल मीडिया स्टार्स फैसल शेख, रजत दलाल, लवकेश कटारिया भी इसमें नजर आए. स्पोर्ट्स और ग्लैमर से कृष्णा श्रॉफ, नेहल चुडासमा भी इसमें शामिल थे. इतने बड़े और अनुभवी नामों के बीच अपनी जगह बनाना और फिर ट्रॉफी जीतना यह दर्शाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Shiv Thakare The 50 The 50 Winner