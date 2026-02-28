'वह दृश्यम 3 बनाने में बिजी और मैं बेबी', अभिषेक पाठक की वाइफ ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटोज शेयर कर कही ये बात

Shivaleeka Oberoi Baby Bump Photos: एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय मां बनने वाली हैं और उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनके पति अभिषेक पाठक भी नजर आ रहे हैं.

डायरेक्टर अभिषेक पाठक (Abhishek Pathak) और उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय (Shivaleeka Oberoi) इन दिनों काफी खुश हैं. दरअसल, ये कपल शादी के तीन साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है. इसी बीच शिवालिका ओबेरॉय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है. इसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट करते नजर आ रही है. इसके साथ ही उन्होंने काफी दिलचस्प कैप्शन लिखा है. आइए जानते हैं कि शिवालिका ओबेरॉय ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में क्या लिखा है.

शिवालिका ओबेरॉय ने शेयर किया ये पोस्ट

शिवालिका ओबेरॉय ने पति अभिषेक पाठक के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कोलैब करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें वह बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं और साथ में उनके डायरेक्टर पति भी नजर आ रहे हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दिया है. इसमें दोनों को व्हाइट और ब्लू आउटफिट में ट्विन करते देखा जा सकता है. शिवालिका ओबेरॉय ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'इसे को प्रोडक्शन कहें. वह थ्रिलर बनाने में बिजी हैं. मैं एक इंसान बनाने में बिजी हूं. डील हो गई है. वह मेरी प्रेग्नेंसी के दौरान दृश्यम 3 की शूटिंग कर रहे हैं, हम जितनी चाहें उतनी मैटरनिटी फोटो शूट करते. हालांकि, दोनों का प्रोडक्शन सफलतापूर्वक चल रहा है.' शिवालिका ओबेरॉय इस पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है और इस पर फैंस कमेंट सेक्शन में दोनों को बधाई दे रहे हैं.

फिल्म 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को होगी रिलीज

बताते चलें कि अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय की लव स्टोरी फिल्म 'खुदा हाफिज' के सेट पर शुरू हुई थी. साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म 'खुदा हाफिज' में शिवालिका ओबेरॉय और विद्युत जामवाल लीड स्टार थे और अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया था. अभिषेक पाठक और शिवालिका ओबेरॉय ने एक दूसरे को तीन साल तक डेट किया और फिर दोनों ने 9 फरवरी, 2023 को शादी कर ली थी. बता दें कि अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'दृश्यम 3' की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फ्रेंचाइजी फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट को काफी पसंद किया गया है. फिल्म 'दृश्यम 3' में अजय देवगन, श्रिया सरन और तब्बू महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

