Shraddha Kapoor कथित बॉयफ्रेंड Rohan Shrestha संग जल्दी रचाएंगी ब्याह? मौसी Padmini Kolhapure ने खोला राज Shraddha Kapoor and Rohan Shrestha are marring in 2022, her mausi Padmini Kolhapure reacts so: बॉलीवुड फिल्म अदाकारा श्रद्धा कपूर और उनके कथित बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा एक दूसरे से क्या जल्दी ही करने वाले हैं शादी? जानिए इस सवाल पर पद्मिनी कोल्हापुरे ने क्या कहा है।