Shraddha Kapoor और Rohan Shrestha की इस दिन होगी शादी? कजिन Priyaank Sharma ने किया बड़ा खुलासा 'हम तैयारियों में लगे...' Shraddha Kapoor and Rohan Shrestha will get married: श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और रोहन श्रेष्ठ (Rohan Shrestha) की शादी को लेकर उनके कजिन प्रियांक शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है।