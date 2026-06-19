Eetha के सेट से लीक हुआ Shraddha Kapoor का वीडियो, 9 महीने की प्रेग्नेंसी में लावणी करती आईं नजर; सीन देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे!

Shraddha Kapoor 'स्त्री 2' के बाद एक बार फिर से सिनेमाघरों में धमाका करने वाली हैं. एक्ट्रेस इन दिनों मच अवेटेडे फिल्म Eetha को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच मूवी का एक वीडियो लीक हो गया है, जिसमें नजर आ रहा सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

'ईथा' से श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक वीडियो लीक

Eetha First Look Video Leaked: 'स्त्री 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) एक बार फिर बड़े पर्दे पर ऐसा धमाका करने के लिए तैयार हैं, जिसे देख हर कोई दंग रह जाएगा. दरअसल, श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म 'ईथा' (Eetha) का पहला लुक सोशल मीडिया पर लीक हो गया है, जिसने आते ही इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर की यह फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी लेजेंड विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर (Vithabai Bhau Mang Narayangaonkar) की जिंदगी पर आधारित है. लीक हुए वीडियो में श्रद्धा कपूर का जो रूप सामने आया है, उसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं.

लीक वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही इस छोटी सी क्लिप में विठाबाई की जिंदगी के उस सबसे ऐतिहासिक और इमोशनल कर देने वाले हिस्से को दिखाया गया है, जिसकी चर्चा आज भी होती है. इस वीडियो में श्रद्धा कपूर 9 महीने के प्रेग्नेंट लुक (बेबी बंप) में बैकस्टेज नजर आ रही हैं. इस सीक्वेंस में दिखाया गया है कि वो बैकस्टेज बच्चे को जन्म देती हैं और उसके महज कुछ ही मिनटों बाद अपने आंसुओं और दर्द को छुपाकर वापस स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए खड़ी हो जाती हैं. श्रद्धा का यह ड्रामेटिक और पावरफुल अंदाज देखकर लोग अभी से इस परफॉर्मेंस को 'नेशनल अवार्ड विनिंग' बता रहे हैं.

श्रद्धा कपूर ने कैसे किया विठाबाई का लुक रीक्रिएट?

विठाबाई के इस आइकॉनिक रोल में खुद को ढालने के लिए श्रद्धा कपूर ने अपनी जी-जान लगा दी. खबरों की मानें तो इस किरदार के लिए उन्होंने अपना 15 किलो वजन बढ़ाया है. इतना ही नहीं साल 2025 में इस फिल्म के एक कठिन लावणी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान श्रद्धा के बाएं पैर में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिसके चलते नासिक का शेड्यूल दो हफ्तों के लिए रोकना पड़ा था.

#ShraddhaKapoor's Upcoming film #Eetha, Teaser in theatre with cocktail 2 ? pic.twitter.com/OEfFQ0M2NU — C FOR CINEMA (@cforcinemaaa) June 19, 2026

क्या है Eetha की कहानी और स्टारकास्ट?

आपको बता दें कि, श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म 'ईथा' की कहानी साल 1940 से 1990 के बीच के उस दौर को दिखाएगी, जब विठाबाई ने मराठी लोक रंगमंच (Marathi Folk Theatre) पर राज किया था. फिल्म में उनकी कलात्मक ऊंचाइयों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ के संघर्षों और लावणी क्वीन बनने की पूरी दास्तान दिखाई जाएगी. फिल्म में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी बेहद अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं.

कब रिलीज होगी श्रद्धा कपूर की Eetha?

अगर आप भी श्रद्धा कपूर के इस कड़क अवतार को थिएटर में देखने के लिए बेताब हैं, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट लॉक हो चुकी है. श्रद्धा की फिल्म 'ईथा' इसी साल 28 अगस्त को रक्षाबंधन के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…