Shraddha Kapoor की फिल्म Eetha पर क्यों मचा बवाल? Vithabai के परिवार ने एक्ट्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, रखी ये बड़ी मांग

Shraddha Kapoor इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म Eetha को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इसके रिलीज से पहले ही इस पर बवाल मच गया है. NCP के बाद अब विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके सामने बड़ी मांग रख दी है.

Eetha पर क्यों मचा बवाल?

Shraddha Kapoor Eetha Controversy: 'स्त्री' बनकर थिएटर्स में तहलका मचाने के बाद श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) अब एक ऐसा रोल लेकर आ रही हैं, जिसका टीजर देखकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. फिल्म का नाम है 'Eetha' (ईथा) जिसमें श्रद्धा महाराष्ट्र की लेजेंड्री लावणी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभा रही हैं. टीजर में श्रद्धा की एक्टिंग और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की हर तरफ तारीफ तो हो रही है, लेकिन पिक्चर रिलीज होने से पहले ही एक बड़े विवाद में फंस गई है. इस बार पंगा किसी और बात पर नहीं, बल्कि फिल्म के नाम पर हुआ है. दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बाद अब खुद विठाबाई के परिवार ने मेकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके सामने एक बड़ी मांग रख दी है.

आखिर क्यों हो रहा है Eetha के नाम पर बवाल?

एक मराठी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, NCP के फिल्म और सांस्कृतिक विभाग ने फिल्म के टाइटल Eetha पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि जब यह फिल्म पूरी तरह से विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक (Biopic) है, तो फिल्म का नाम उनके नाम पर ही होना चाहिए. NCP का मानना है कि फिल्म का नाम 'विठा' या 'विठाबाई' होना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र की लावणी और तमाशा परंपरा में उनके ऐतिहासिक योगदान को सही सम्मान मिल सके. NCP के प्रदेश अध्यक्ष बाबासाहेब पाटिल ने साफ कहा कि विठाबाई की विरासत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और वो इस बात से हैरान हैं कि मेकर्स ने इतनी महान कलाकार के नाम का इस्तेमाल फिल्म के टाइटल में क्यों नहीं किया.

परिवार ने भी खोला मोर्चा

यह विवाद तब और बढ़ गया जब खुद विठाबाई नारायणगांवकर के परिवार ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया. विठाबाई के बेटों कैलाश और राजेश नारायणगांवकर और उनके पोते मोहित नारायणगांवकर ने फिल्म के 'ईथा' नाम को लेकर गहरी निराशा जताई है. परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक नाम की बात नहीं है, बल्कि सम्मान की बात है. वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उस महिला के नाम को याद रखें जिसने महाराष्ट्र की संस्कृति को एक नई पहचान दी. हालांकि, इस पूरे विवाद पर अभी तक डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर या प्रोड्यूसर दिनेश विजान (मैडॉक फिल्म्स) की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

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Eetha के टीजर में क्या है?

'ईथा' के टीजर में दिखाया गया है कि एक जगह लावणी परफॉरमेंस के लिए भारी भीड़ जुटी है और लोग चिल्लाकर 'ईथा' को बुला रहे हैं. बैकस्टेज पर श्रद्धा कपूर का किरदार स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहा है, जो उस वक्त प्रेग्नेंट हैं और तभी उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है. बैकग्राउंड से आवाज आती है कि स्टेज पर जाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन वो नहीं रुकतीं. बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद वो दर्द को भूलकर वापस स्टेज पर थिरकने पहुंच जाती हैं. टीजर के आखिर में एक दमदार वॉइसओवर उन्हें 'तूफान' कहता है.

फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज डेट

'स्त्री 2' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर प्रोड्यूसर दिनेश विजान के साथ लौट रही हैं. फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर हैं, जिन्होंने हाल ही में 'छावा' बनाई थी. फिल्म में श्रद्धा के साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी लीड रोल में हैं. मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…