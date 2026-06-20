क्या कपूर फैमिली में आ गई है दरार? एक ही शहर, फिर भी अलग-अलग घरों में रह रहे हैं शक्ति-सिद्धांत और श्रद्धा; जानें क्या है वजह

Shraddha Kapoor इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईथा' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की फैमिली को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने फैंस को परेशान कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक शक्ति कपूर, श्रद्धा कपूर, शिवांगी और सिद्धांत कपूर अलग-अलग घरों में रह रहे हैं.

क्या कपूर फैमिली में आ गई दरार?

Rift Emerged in Kapoor Family?: बॉलीवुड की आरोही यानी श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईथा' (Eetha) को लेकर चर्चा में हैं, जिसके लिए एक्ट्रेस दिन-रात एक कर रही हैं. यह मूवी मराठी लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है और अपनी शूटिंग के आखिरी दौर में है. मेकर्स इसे अगस्त में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन, इसी बीच एक्ट्रेस की फैमिली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जो फैंस को काफी हैरान और परेशान कर सकती है.

एक परिवार, चार लोग और अलग-अलग आशियाने!

बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर विलेन और कॉमेडी किंग शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) का यह चार लोगों का परिवार शिवांगी कपूर, श्रद्धा कपूर और सिंद्धात कपूर अब एक साथ नहीं, बल्कि अलग-अलग घरों में रह रहे हैं. FPJ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'श्रद्धा कपूर आजकल जुहू में एक किराए के फ्लैट में रह रही हैं, जहां उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और राइटर राहुल मोदी अक्सर आते-जाते रहते हैं. यह वही समंदर के सामने वाला खूबसूरत अपार्टमेंट है, जिसे श्रद्धा ने 'स्त्री 2' की बंपर कामयाबी के बाद ऋतिक रोशन से किराए पर लिया था.'

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ऋतिक रोशन के घर को अपना बनाने में श्रद्धा को लगे महीनों

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली श्रद्धा कपूर को अपना यह नया घर सजाने में काफी वक्त लगा. दरअसल इसके पीछे की वजह यह थी कि ऋतिक रोशन ने इसे अपने हिसाब से डिजाइन कराया था. उन्होंने दीवारें तुड़वाकर जिम के लिए काफी जगह छोड़ी थी, जो उनकी 'फिटनेस फ्रीक' इमेज को सूट करता था. लेकिन जब श्रद्धा इस हाई-प्रोफाइल इलाके में आईं जहां अक्षय कुमार और साजिद नाडियाडवाला जैसे बड़े सितारे भी रहते हैं, तो उनका टेस्ट अलग था. इसलिए उन्हें घर में बदलाव करने में महीनों लग गए. श्रद्धा यहां ज्यादातर अकेली ही रहती हैं, बस कभी-कभार उनके पापा शक्ति कपूर, मम्मी शिवांगी कपूर या फिर उनके पार्टनर राहुल मोदी उनसे मिलने आते हैं.

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2020 के बाद कैसे बदली कपूर फैमिली की दुनिया?

आपको बता दें कि साल 2020 तक कपूर परिवार के चारों लोग जुहू के एक ही आलीशान बीच-फेसिंग अपार्टमेंट में साथ रहते थे. लेकिन कोविड के बाद चीजें काफी बदल गईं. जिसके बाद चारों लोग अलग-अलग रहने लगे. फिलहाल शक्ति कपूर उपनगर के एक अलग फ्लैट में रहते हैं, पत्नी शिवांगी कपूर ने गोवा में एक बेहद खूबसूरत अपार्टमेंट खरीदा है. कोविड के बाद से वह अपना ज्यादातर वक्त गोवा के इसी बड़े घर में बिताती हैं और अपनी बहनों एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे और तेजस्विनी के साथ महफिलें जमाती हैं. वहीं, भाई सिद्धान्त कपूर गोवा में एक रो-हाउस स्टाइल का घर में रहते हैं, जब वह शूटिंग नहीं कर रहे होते तो गोवा में ही रहते हैं और स्पोर्ट्स में अपना वक्त बिताते हैं.

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