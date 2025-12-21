ENG हिन्दी
  बॉयफ्रेंड को छोड़ किसके साथ कॉफी डेट पर जाना चाहती हैं Shraddha Kapoor? नाम सुन उड़ जाएंगे आपके होश!...

बॉयफ्रेंड को छोड़ किसके साथ कॉफी डेट पर जाना चाहती हैं Shraddha Kapoor? नाम सुन उड़ जाएंगे आपके होश!

Shraddha Kapoor पर्दे पर भले ही काफी समय से नजर नहीं आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इसी बीच एक्ट्रेस का एक पोस्ट सामने आया है, जो आपके भी होश उड़ा देगा.

By: Sadhna Mishra  |  Published: December 21, 2025 11:35 PM IST

Shraddha Kapoor: बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की सादगी और क्यूटनेस का तो हर कोई दीवाना है, लेकिन इन दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने कुछ ऐसा पोस्ट (Shraddha Kapoor Post) किया है, जिसने बॉलीवुड गलियारों में गॉसिप छेड़ दी है. दरअसल, एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर इंडस्ट्री के एक एक्टर के साथ कॉफी डेट (Coffee Date) पर जाना चाहती हैं.

श्रद्धा कपूर की पोस्ट ने मचाई हलचल

श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पेज पर एक स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह बॉलीवुड के एक दिग्गज एक्टर के साथ कॉफी पीना चाहती हैं. एक्ट्रेस की इस पोस्ट ने फैंस से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक में हलचल मचा दी है. तो चलिए जानते हैं कि, वो अभिनेता कौन है?

कौन है वो एक्टर जिसके साथ कॉफी पीना चाहती हैं श्रद्धा?

गौरतलब है कि, श्रद्धा कपूर ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कॉफी पीने की इच्छा जाहिर की है. दरअसल, वो हुआ यूं कि, बिग बी के क्विवज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में हाल ही में एक कंटेस्टेंट आया था, जिसने श्रद्धा कपूर संग कॉफी डेट पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी. जिसपर अमिताभ बच्चन ने बड़ी ही शालीनता से रिएक्ट किया था, जिससे श्रद्धा काफी खुश हुईं उन्होंने खुद बिग बी के साथ कॉफी डेट पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी.

Amitabh Bachchan के लिए कही ये बात

श्रद्धा (Shraddha Kapoor Post) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'अमिताभ बच्चन सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, पहले आप मेरे साथ कॉफी पीने चलिए.' उन्होंने आगे लिखा, 'आप दुनिया के बेस्ट होस्ट हैं. आप हर बात को क्लासी, सुंदर बना देते हैं.' एक्ट्रेस का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसे डेट कर रही हैं Shraddha Kapoor?

आपको बता दें कि, श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor Boyfriend) पिछले काफी समय से पर्दे पर नजर नहीं आई हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा रहती हैं. हाल में उन्होंने लेखक और फिल्म निर्माता राहुल मोदी के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है. एक्ट्रेस फिलहाल राहुल मोदी को डेट कर रही हैं.

