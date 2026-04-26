श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी को बताया टैलेंटेड, एक्ट्रेस ने शेयर किया ये वीडियो...

Shraddha Kapoor Social Media Post: एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट की चर्चा हो रही है. दरअसल, उन्होंने इसमें कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी की तारीफ की है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) अपनी एक्टिंग के साथ ही क्यूटनेस के लिए भी जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस अक्सर प्यारे वीडियोज शेयर करती रहती हैं. श्रद्धा कपूर प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही अपनी पर्सनल लेकर चर्चा में आ जाती हैं. उनका राइटर राहुल मोदी (Rahul Mody) के साथ नाम जोड़ा जाता है. श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी साथ में कई बार स्पॉट हुए लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं की है. हालांकि, श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर राहुल मोदी को लेकर पोस्ट शेयर करती रहती हैं. अब एक्ट्रेस का लेटेस्ट पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है क्योंकि इस पोस्ट में राहुल मोदी को टैलेंटेड बताया गया है. आइए जानते हैं कि श्रद्धा कपूर ने क्या पोस्ट शेयर किया है.

श्रद्धा कपूर ने शेयर किया पोस्ट

पॉपुलर एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है. राहुल मोदी के नए एड वीडियो में एक्ट्रेस अनीत पड्डा के साथ कुछ अन्य सितारे नजर आ रहे हैं. इस एड वीडियो के साथ श्रद्धा कपूर ने लिखा है, 'क्यूटनेस+ बेस्ट एक्टिंग का परफेक्ट मिश्रण= अनीत पड्डा. और क्यूटनेस से याद आया, ये राइटर-डायरेक्टर कितना टैलेंटेड है, उफ्फ राहुल मोदी.' श्रद्धा कपूर की इस पोस्ट के बाद एक बार फिर उनके और राहुल मोदी के लिंकअप की खबरों को हवा मिल गई है. इससे पहले भी एक्ट्रेस ने राहुल मोदी के लिए कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

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