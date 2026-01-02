पापा शक्ति कपूर के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं श्रद्धा कपूर, चेहरों पर मास्क देख घबराए फैंस, वीडियो वायरल

Shraddha Kapoor Video: बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस बार वजह है उनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन वायरल फोटोज और वीडियो में श्रद्धा कपूर अपने पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल के बाहर स्पॉट हुईं हैं, खास बात यह रही कि पिता-बेटी दोनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसे देखकर फैंस की चिंता बढ़ गई.
पैपराजी ने श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को मुंबई के एक अस्पताल के बाहर कैमरे में कैद किया. दोनों बेहद सिंपल और कैजुअल लुक में नजर आए. श्रद्धा ने जहां बिना किसी मेकअप के कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, वहीं शक्ति कपूर भी सिंपल अंदाज में दिखाई दिए. हालांकि, उनके चेहरे पर लगे मास्क ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई.
जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर सामने आए, फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं. कई यूजर्स ने कमेंट कर श्रद्धा और शक्ति कपूर की सेहत को लेकर चिंता जताई. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है. माना जा रहा है कि दोनों अस्पताल रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचे थे.
दरअसल, हाल के दिनों में मुंबई की हवा भी तेजी से खराब होती जा रही है. दिल्ली के बाद अब मुंबई का AQI भी 'खराब' और 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच चुका है. ऐसे में आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो गए हैं. सांस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए मास्क पहनना अब आम बात हो गई है. इसी वजह से श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को भी मास्क में देखा गया.
श्रद्धा कपूर अपनी सादगी और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जानी जाती हैं. फैंस को उनका यह सिंपल अवतार काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद श्रद्धा जमीन से जुड़ी हुई हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं.
हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान श्रद्धा ने खुलासा किया था कि 'स्त्री 3' से पहले सिनेमाघरों में छोटी स्त्री नाम की एक एनीमेशन फिल्म रिलीज होगी. इसके अलावा वह 'स्त्री 3' और 'नागिन' जैसी फिल्मों में भी दिखाई देंगी. फिलहाल, श्रद्धा कपूर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनकी सेहत को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं.
