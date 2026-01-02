ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • पापा शक्ति कपूर के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं श्रद्धा कपूर, चेहरों पर मास्क देख घबराए फैंस, वीडियो व...

पापा शक्ति कपूर के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं श्रद्धा कपूर, चेहरों पर मास्क देख घबराए फैंस, वीडियो वायरल

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका एक वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपने पापा शक्ति कपूर के साथ नजर आ रही हैं, ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है, जिसको देखने के बाद उनके फैंस टेंशन में आ गए हैं.

By: Masummba Chaurasia  |  Published: January 2, 2026 7:38 PM IST

पापा शक्ति कपूर के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं श्रद्धा कपूर, चेहरों पर मास्क देख घबराए फैंस, वीडियो वायरल

Shraddha Kapoor Video: बॉलीवुड की क्यूट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. इस बार वजह है उनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन वायरल फोटोज और वीडियो में श्रद्धा कपूर अपने पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर के साथ अस्पताल के बाहर स्पॉट हुईं हैं, खास बात यह रही कि पिता-बेटी दोनों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसे देखकर फैंस की चिंता बढ़ गई.

Also Read
बॉयफ्रेंड को छोड़ किसके साथ कॉफी डेट पर जाना चाहती हैं Shraddha Kapoor? नाम सुन उड़ जाएंगे आपके होश!

पैपराजी ने श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को मुंबई के एक अस्पताल के बाहर कैमरे में कैद किया. दोनों बेहद सिंपल और कैजुअल लुक में नजर आए. श्रद्धा ने जहां बिना किसी मेकअप के कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, वहीं शक्ति कपूर भी सिंपल अंदाज में दिखाई दिए. हालांकि, उनके चेहरे पर लगे मास्क ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई.

Also Read
Shraddha Kapoor को बॉलीवुड से क्यों किया गया बैन? इन 3 वजहों से फिल्में मिलना हुईं बंद!

TRENDING NOW


जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर सामने आए, फैंस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं. कई यूजर्स ने कमेंट कर श्रद्धा और शक्ति कपूर की सेहत को लेकर चिंता जताई. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है. माना जा रहा है कि दोनों अस्पताल रेगुलर चेकअप के लिए पहुंचे थे.

दरअसल, हाल के दिनों में मुंबई की हवा भी तेजी से खराब होती जा रही है. दिल्ली के बाद अब मुंबई का AQI भी 'खराब' और 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच चुका है. ऐसे में आम लोगों के साथ-साथ सेलेब्स भी अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो गए हैं. सांस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए मास्क पहनना अब आम बात हो गई है. इसी वजह से श्रद्धा कपूर और शक्ति कपूर को भी मास्क में देखा गया.

श्रद्धा कपूर अपनी सादगी और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जानी जाती हैं. फैंस को उनका यह सिंपल अवतार काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद श्रद्धा जमीन से जुड़ी हुई हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो श्रद्धा कपूर आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं.

हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान श्रद्धा ने खुलासा किया था कि 'स्त्री 3' से पहले सिनेमाघरों में छोटी स्त्री नाम की एक एनीमेशन फिल्म रिलीज होगी. इसके अलावा वह 'स्त्री 3' और 'नागिन' जैसी फिल्मों में भी दिखाई देंगी. फिलहाल, श्रद्धा कपूर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनकी सेहत को लेकर राहत की सांस ले रहे हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossips Bollywood News Entertainment News Shraddha Kapoor