ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • 'आखिर हम स्त्री का क्या ही बिगाड़ सकते हैं', श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट पोस्ट पर लोगों ने क्य...

'आखिर हम स्त्री का क्या ही बिगाड़ सकते हैं', श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट पोस्ट पर लोगों ने क्यों किए ये कमेंट?

Shraddha Kapoor Social Media Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सोशल मीडिया पर अक्सर दिलचस्प पोस्ट शेयर करती रहती हैं. अब उन्होंने ऐसा पोस्ट किया है जो एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 19, 2026 1:11 PM IST

'आखिर हम स्त्री का क्या ही बिगाड़ सकते हैं', श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट पोस्ट पर लोगों ने क्यों किए ये कमेंट?

बॉलीवुड इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) अपनी एक्टिंग के साथ ही खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. इसके अलावा उनके ह्यूमरस अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली श्रद्धा कपूर अक्सर दिलचस्प कैप्शन के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं और इसके साथ कुछ ऐसा लिखा है कि लोग का सिर चकरा गया है. हालांकि, आपको पोस्ट देखकर हंसी भी आएगी. श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होते ही लोगों के ध्यान में आई और उस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट शेयर किया है.

श्रद्धा कपूर की पोस्ट पर लोगों ने किए ये कमेंट

श्रद्धा कपूर ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी दो फोटोज शेयर की है. इसमें वह सेल्फी लेते नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं. वहीं, श्रद्धा कपूर ने इस पोस्ट में जो कैप्शन लिखा है, वो काफी दिलचस्प है. एक्ट्रेस ने लिखा है, मेरा संडे आज है, क्या कर लोगे? इस पर लोगों ने कमेंट की बौछार कर दी. श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा है, 'मैं भी संडे मना लूंगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'आखिर हम स्त्री का क्या ही बिगाड़ सकते हैं.' एक यूजर ने लिखा है, 'आप बड़े लोग कभी भी करो संडे हमें क्या'. एक यूजर ने लिखा है, 'संडे हो या मंडे हमें तो रोज आपको दर्शन चाहिए.'

Also Read
मोदी परिवार की बहू बनेंगी Shraddha Kapoor, पक्का हुआ रिश्ता; कब बनेंगी दुल्हनियां?

TRENDING NOW

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवी है एक बायोपिक

श्रद्धा कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह फिल्म 'ईथा' में काम करते नजर आएंगी. ये एक बायोपिक फिल्म है. फिल्म में श्रद्धा कपूर मराठी डांसर और आर्टिस्ट विठाबााई नारायणगांवकर का किरदार निभाते नजर आएंगे. लक्ष्मण उतरेकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म 'ईथा' की शूटिंग साल 2026 के मार्च तक पूरी हो जाएगी. श्रद्धा कपूर की फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. गौरतलब है कि श्रद्धा कपूर साल 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आई थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. एक्ट्रेस की साल 2025 में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
पापा शक्ति कपूर के साथ अस्पताल से बाहर निकलीं श्रद्धा कपूर, चेहरों पर मास्क देख घबराए फैंस, वीडियो वायरल

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood Gossip Bollywood News Entertainment News Shraddha Kapoor