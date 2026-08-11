Eetha Release Date: श्रद्धा कपूर की 'ईथा' की नई रिलीज डेट फाइनल, यश से बचाई जान, अब प्रभास और अक्षय कुमार से होगा क्लैश

Eetha Release Date: श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' अब 28 अगस्त को रिलीज नहीं होगी. मेकर्स ने यश की 'टॉक्सिक' से क्लैश न करते हुए फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की है.

'ईथा' की नई रिलीज डेट आई सामने

Eetha New Release Date: श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी 'ईथा' (Eetha) को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच मूवी की रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र की महान लावणी और तमाशा लोक कलाकार 'विठाबाई नारायणगांवकर' की बायोपिक पर आधारित पिक्चर 'ईथा' पहले 28 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली थी. इसी दौरान फिल्म की टक्कर यश की 'टॉक्सिक' (Toxic) से होने वाली थी, जो 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. हालांकि अब श्रद्धा और यश (Yash) की ये बॉक्स ऑफिस भिड़ंत टल गई है, क्योंकि 'ईथा' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है.

कब रिलीज होगी Eetha?

Maddock Films ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है 'तूफान के लिए तैयार रहना... क्योंकि #EETHA आ रही है, 4 दिसंबर को!' हालांकि, श्रद्धा की फिल्म यश से तो बच गई लेकिन अब प्रभास और अक्षय कुमार से भिड़ती नजर आएगी.

इन फिल्मों से होगा श्रद्धा कपूर की 'ईथा' का क्लैश

नई रिलीज डेट के मुताबिक, श्रद्धा कपूर की 'ईथा' 4 दिसंबर को रिलीज होगी बावजूद इसके फिल्म के सामने दो और बड़ी फिल्में होंगी. प्रभास की पैन-इंडिया फिल्म 'फौजी' (Fauzi 3) दिसंबर को रिलीज होने वाली है. वहीं, अनीस बज्मी की अगली फिल्म, जिसमें अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में हैं, वह भी 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है. यानी दिसंबर के पहले वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर तीन बड़ी फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है. हालांकि दिसंबर आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों फिल्में तय तारीख पर रिलीज होती हैं या फिर किसी फिल्म की रिलीज डेट बदल दी जाती है.

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कैसा था Eetha का टीजर?

'ईथा' (Eetha Teaser) का टीजर पहले फिल्म Cocktail 2 के साथ सिनेमाघरों में दिखाया गया था. इसके बाद इसे ऑनलाइन भी रिलीज कर दिया गया. टीजर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और इसमें श्रद्धा कपूर की एक्टिंग ने सभी का ध्यान खींचा. कई लोगों का मानना है कि Eetha में श्रद्धा अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती हैं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिल सकता है.



फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है, जिनकी पिछली फिल्म Chhaava बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ऐसे में Eetha को लेकर दर्शकों की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…