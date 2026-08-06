Lock Upp 2 में शिवांगी जोशी के खुले चैलेंज पर Shreya Kalra ने दिया मुंहतोड़ जवाब, 'नायरा' का रखा ये नया नाम

Shreya Kalra Gives Shivangi Joshi A New Name: नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) का सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसके कंटेस्टेंट्स के बीच की तनातनी शो के बाद भी मैदान पर बनी हुई है. आपको याद हो तो शो की विनर श्रेया कलरा (Shreya Kalra) और फर्स्ट रनर-अप रहीं शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) के बीच शो में छत्तीस का आंकड़ा देखा गया था, जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. शो के अंदर शिवांगी ने श्रेया को एक बार खुली चुनौती देते हुए कहा था, 'मेरा नाम बदलवा देना अगर तुम ये गेम जीत गई तो!' अब जब श्रेया ने 1 करोड़ की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, तो उन्होंने अपनी इस राइवल को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऐसा नया नाम रख दिया है, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है. आइए जानते हैं आखिर इस जंग में अब नया मोड़ क्या आया है.
दरअसल, श्रेया कालरा के विनर बनने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स और एक्ट्रेस के फैंस ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि जीत के बाद श्रेया शिवांगी जोशी को नया नाम क्या देंगी. वहीं, विनर का नाम सामने आते ही एक्ट्रेस अर्शी खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'शिवांगी ने बोला था अगर श्रेया जीती तो नाम बदल देना, अब क्या नाम है शिवांगी का?' इसी बीच अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रेया टीवी की 'नायरा' का नया नाम रखती नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें श्रेया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती नजर आ रही हैं. वहीं, पार्टी के बीच में वह और उनके दोस्त शिवांगी जोशी का वहीं वायरल क्लिप देख रहे थे. तभी उनके दोस्तों ने पूछा, 'नाम बता, क्या नाम रखना है?' बहुत जोर देने पर श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, 'बैकस्टैबर जोशी' यानी (पीठ में छूरा छोपने वाली जोशी). श्रेया कालरा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब लोग इसपर जमकर कमेंट कर रहे हैं.
Shreya and her friends reacting to Shivangi’s comment: “Naam badalwa dungi agar jeeti toh.” ???#LockUpp2 #LockUpp #ShreyaKalra pic.twitter.com/iBjhGdXFFq
— Digital News Hub (@digital_newshub) August 6, 2026
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जहां कुछ फैंस ने श्रेया को उनकी जीत पर बधाई दी, वहीं कुछ ने उन्हें जमीन से जुड़े रहने की सलाह भी दी. एक यूजर ने लिखा, 'विनर को यह सब करना शोभा नहीं देता, Humble रहो खुश रहो.' वहीं, कई अन्य लोगों ने इस मजाक को जारी रखते हुए पूछा, 'वो पूछना था कि शिवांगी अब अपना नया नाम क्या रखेगी?' एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'अब शिवांगी आप नाम बदल दो, श्रेया जीत गई है.'
Sorry to say but inko shreya se jeetne se zada shivangi ke naam badlne ki excitement h ???
Bhai grow up.
Itni zada umer me bhi grow up nhi ho pa rha inka#lockupp2 https://t.co/5YaundKqeH
— Mus☆ (@loveme_knot) August 6, 2026
ab Shivangi ap naam badal doo, Shreya jeet gayi hai. #lockupp2
— Reetu? (@reetu_chet77575) August 5, 2026
बता दें कि, श्रेया के 'लॉक अप 2' जीतने और शिवांगी के रनर-अप रहने के बाद अर्शी खान ने सोशल मीडिया पर शिवांगी पर तंज भी कसा था. 'बिग बॉस 11' का जिक्र करते हुए, जहां हिना खान (जिन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में शिवांगी की ऑन-स्क्रीन मां का रोल निभाया था) शिल्पा शिंदे से ट्रॉफी हार गई थीं, उसी को लेकर अर्शी ने लिखा, 'मां भी हार गई थी, बेटी भी हार गई.' इसके बाद उन्होंने आगे लिखा, 'श्रेया और शिल्पा को बधाई.'
Woh puchna tha ki Shivangi ab apna Naya naam kya rakhegi???? #LockUpp2
— Z. ?? (@salaarsimama) August 5, 2026
बता दें कि 'लॉक अप 2' के विनर का ऐलान 5 अगस्त 2026 को हुआ, जिसमें श्रेया कलरा ने विनर की ट्रॉफी अपने नाम की और 1 करोड़ रुपये का कैश प्राइज जीता. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…