सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शुभांगी अत्रे और सौम्या टंडन का वीडियो, भाभी के स्टाइलिश लुक को देख फैंस हुए दीवाने

टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'भाबी जी घर पर हैं' में अनीता भाभी का किरदार निभाने वाली अदाकारा सौम्या टंडन और अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली शुभांगी अत्रे इन दिनों इवेंट में नजर आईं हैं. सौम्या टंडन का डांस करते हुए एक वीडियों इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं एक इवेंट के रेड कार्पेट पर नजर आईं, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहें हैं. सीरियल में अनीता भाभी और अंगूरी भाभी का रोल निभाने वाली सौम्या टंडन और शुभांगी अत्रे आज हर घर की पहचान बन चुकी हैं. वह अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
रेड कार्पेट पर छाईं शुभांगी अत्रे
जैसे ही रेड कार्पेट पर सितारों का आना शुरू हुआ, सबकी निगाहें शुभांगी अत्रे पर टिक गईं. 'भाभीजी घर पर हैं' में अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतने वाली शुभांगी यहां बिल्कुल अलग और ग्लैमरस अंदाज में दिखीं. उन्होंने एक शानदार लाइम ग्रीन शिफॉन साड़ी पहनी थी, जिसके साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज उनके लुक में चार चांद लगा रहा था. उनका यह लुक जितना सिंपल था, उतना ही एलिगेंट और क्लासिक भी. शुभांगी को देखकर फैंस को उनकी वही प्यारी 'अंगूरी भाभी' याद आ गई, जो हमेशा साड़ियों में अपनी खूबसूरती बिखेरती हैं.
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सौम्या टंडन का स्वैग
टीवी की दुनिया की सबसे मशहूर गोरी मेम यानी सौम्या टंडन ने भी एक दूसरे इवेंट में अपनी खूबसूरती से बिजली गिरा दी. सौम्या ने एक बेहद बोल्ड और खूबसूरत ऑफ-शोल्डर ऑरेंज-येलो शेड का गाउन पहना था. उनके इस ब्राइट कलर के आउटफिट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया. सौम्या की ग्रेस और उनकी स्टाइलिंग से यह साफ हो गया है कि फैशन के मामले में उनका मुकाबला करना मुश्किल है. एक्ट्रेस इस वीडियो में डांस करते हुए नजर आ रहीं हैं.
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'धुरंधर 2' पर सौम्या की खुशी
इवेंट के दौरान सौम्या टंडन काफी खुश दिखीं, और उनकी इस खुशी की एक बड़ी वजह थी फिल्म 'धुरंधर 2'. बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से रणबीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रचा है.
'भाभीजी घर पर हैं' का वो यादगार दौर
इन दोनों सितारों को देखकर फैंस को 'भाभीजी घर पर हैं' सीरियल के वो पुराने दिन याद आ गए. भले ही सौम्या टंडन ने शो छोड़ दिया हो, लेकिन आज भी 'अंगूरी भाभी' और 'अनीता भाभी' की केमिस्ट्री दर्शकों के दिलों में बसी हुई है. शुभांगी और सौम्या ने जिस तरह से इस शो को घर-घर में लोकप्रिय बनाया, उसकी झलक आज भी उनके प्रति लोगों की दीवानगी में दिखती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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