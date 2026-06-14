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Sushant Death Anniversary: भाई की याद में छलका श्वेता का दर्द, सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर लिखा ऐसा पोस्ट, बयां की दिल की बात

Sushant Death Anniversary: सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बेहद भावुक नोट शेयर कर भाई को याद किया है. श्वेता ने सुशांत की थ्रोबैक और एआई तस्वीरें भी शेयर किया है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 14, 2026 9:25 AM IST
Sushant Death Anniversary: भाई की याद में छलका श्वेता का दर्द, सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर लिखा ऐसा पोस्ट, बयां की दिल की बात

सुशांत सिंह की डेथ एनिवर्सरी

आज से ठीक 6 साल पहले, बॉलीवुड के सबसे होनहार और मुस्कुराते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था. उनका अचानक जाना हिंदी सिनेमा और उनके करोड़ों फैंस के लिए एक ऐसा सदमा था, जिससे लोग आज तक उबर नहीं पाए हैं. आज रविवार को भाई की याद में डूबीं उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक दिल को झकझोर देने वाला पोस्ट शेयर किया है. श्वेता ने सुशांत की कुछ पुरानी अनमोल यादों और खूबसूरत एआई तस्वीरों के जरिए अपने दिल के जज्बात दुनिया के सामने रखे हैं.

श्वेता ने भाई को किया याद

श्वेता ने इंस्टाग्राम पर बेहद भावुक नोट लिखते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 6 साल हो चुके हैं, उन्होंने लिखा, "आज जब भी भाई का ख्याल मेरे दिल में आता है, तो मेरा ध्यान इस बात पर बिल्कुल नहीं जाता कि उसका अंत कैसे हुआ. इसके बजाय, मैं यह सोचती हूं कि वह जिया कैसे, मुझे उसकी वह बच्चों जैसी मासूम जिज्ञासा याद आती है, जो हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए बेताब रहती थी. तारों, ब्रह्मांड, विज्ञान और इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझने का उसका जो असीम जुनून था, मैं उसे याद करती हूं."

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सुशांत के उसूल आज भी हैं जिंदा

अपने भाई के जीवन मूल्यों को दुनिया के साथ बांटते हुए श्वेता ने एक बहुत ही गहरी बात कही. उन्होंने लिखा, "वक्त बीतने के साथ मुझे इस बात का अहसास हुआ है कि सच्चा प्यार समय की सीमाओं में नहीं बंधता. इंसान का शरीर भले ही हमारी आंखों के सामने न रहे, लेकिन एक नेक रूह का असर लाखों-करोड़ों जिंदगियों पर हमेशा के लिए छप जाता है. आज भी जब कोई इंसान गुस्से को छोड़कर दया का रास्ता चुनता है, अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़ता है, और निराशा के माहौल में भी उम्मीद की किरण ढूंढता है, तो असल में सुशांत के विचारों और उसके आदर्शों का एक हिस्सा उस इंसान में जिंदा हो उठता है."

सुशांत की सबसे बड़ी जीत

श्वेता ने अपने पोस्ट के आखिर में सुशांत के फैंस से एक खास अपील भी की. उन्होंने लिखा, "किसी भी जीवन को इस बात से नहीं नापा जाना चाहिए कि वह खत्म कैसे हुई, बल्कि इस बात से नापा जाना चाहिए कि उसने दुनिया के कितने दिलों को जगाने का काम किया. और अगर इस पैमाने पर देखा जाए, तो मेरा भाई आज भी हम सबके बीच जिंदा है और करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है." श्वेता का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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