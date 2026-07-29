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'Shweta Tiwari का कई लोगों से था अफेयर', Raja Chaudhary ने Ex-वाइफ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मैंने अपनी आंखों से देखा था'

Shweta Tiwari के एक्स-हसबैंड Raja Chaudhary ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी एक्स-वाइफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राजा ने दावा किया है कि, श्वेता का Cezanne Khan के साथ अफेयर था.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 29, 2026 12:11 AM IST
'Shweta Tiwari का कई लोगों से था अफेयर', Raja Chaudhary ने Ex-वाइफ पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'मैंने अपनी आंखों से देखा था'

राजा चौधरी ने एक्स-वाइफ श्वेता तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप

Shweta Tiwari Ex-Husband Raja Chaudhary Made Fresh Allegations On Her: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) एक बार सुर्खियों में आ गई हैं. उनके एक्स-हस्बैंड राजा चौधरी (Raja Chaudhary) ने अपनी शादी को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि शादीशुदा जिंदगी के दौरान श्वेता का अफेयर उनके 'कसौटी जिंदगी की' को-स्टार सीजेन खान (Cezanne khan) के साथ था. राजा का यह भी कहना है कि सीजेन ने खुद उनसे कबूल किया था कि वह श्वेता के साथ रिश्ते में हैं और उनके एक कॉमन फ्रेंड ने भी बताया था कि श्वेता सीजेन के घर जाती थीं और वहीं रुकती थीं. उनके इस खुलासे के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया है.

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Raja Chaudhary ने Ex-वाइफ पर लगाए गंभीर आरोप

दरअसल, राजा चौधरी (Raja Chaudhary) ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू किया, जिसमें बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी एक्स-वाइफ और जानी मानी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पर आरोप लगाया कि, उनका सिर्फ सीजेन के साथ नहीं, बल्कि कई लोगों के साथ अफेयर था. जब होस्ट ने कहा कि सिर्फ 'फीलिंग' या शक के आधार पर किसी पर ऐसे आरोप लगाना सही नहीं है, तो राजा ने कहा, 'मैंने उस वक्त जो देखा था, वह पूरी तरह से सच साबित हुआ था. वह उनके साथ काम कर रही थीं और... हमारे एक कॉमन फ्रेंड ने भी बताया था कि वह वहां आती थीं और उनके साथ रुकती थीं. इसके अलावा मैं और क्या मानूं?'

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'सीजेन खान ने खुद कबूल किया था श्वेता संग अपना रिश्ता'

राजा ने इंटरव्यू के दौरान यह भी दावा किया कि, एक फोन पर बातचीत के दौरान सीजेन खान ने खुद उनसे माना था कि वह श्वेता तिवारी के साथ रिलेशनशिप में हैं. राजा के मुताबिक, सीजेन ने उनसे कहा था, 'अगर तुझमें हिम्मत है तो तू मेरे घर आ जा, कोलीवाड़ा.' हालांकि, राजा का यह भी कहना है कि जहां सीजेन ने कथित तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार किया था, वहीं श्वेता ने कभी अपना अफेयर कबूल नहीं किया. उस बातचीत को याद करते हुए राजा ने बताया कि, उन्होंने सीजेन से आमने-सामने सवाल किया था कि वह उनका परिवार क्यों उजाड़ रहे हैं. तब सीजेन ने जवाब दिया था, 'कौन सा परिवार? वह कभी तुम्हारे साथ रहती ही नहीं है. तुम तो बस उनके अनपेड बॉय हो. जैसे हो वैसे ही खुश रहो.'

'शूटिंग का बहाना करके कहीं और जाती थीं श्वेता'

राजा ने आगे आरोप लगाया कि, शादी के दौरान श्वेता अक्सर उनसे झूठ बोलती थीं. 'श्वेता कहती थीं कि वह शूटिंग पर जा रही हैं, लेकिन इसके बजाय वह दिल्ली में किसी इवेंट में चली जाती थीं.' राजा ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी कई चीजें देखी थीं. उन्होंने कहा कि दो-तीन मौके ऐसे आए जब वह उस जगह गए जहां श्वेता के शूटिंग पर होने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह सीजेन के साथ थीं. राजा ने जोर देकर कहा, 'ये मैंने अपनी आंखों से देखा है. ये साबित हो चुका है.'

9 साल में टूटा श्वेता और राजा का रिश्ता

आपको बता दें कि श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की शादी साल 1998 में हुई थी और साल 2000 में उनके घर बेटी पलक तिवारी का जन्म हुआ था. हालांकि, दोनों का रिश्ता जल्द ही खराब होने लगा और श्वेता ने राजा पर घरेलू हिंसा, शराब पीने और गाली-गलौज करने के गंभीर आरोप लगाए. साल 2007 से दोनों अलग रहने लगे और आखिरकार साल 2012 में कानूनी तौर पर उनका तलाक हो गया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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