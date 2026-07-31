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'पलक की दे दूंगा कुर्बानी...', 93 लाख के फ्लैट के खातिर श्वेता तिवारी के एक्स-हसबैंड ने दिया था चौंकाने वाला बयान

श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी ने बेटी पलक की कस्टडी के बदले 93 लाख का फ्लैट लेने वाले पुराने विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. नए इंटरव्यू में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया था.

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By: Shreya Pandey | Published: July 31, 2026 12:00 PM IST
'पलक की दे दूंगा कुर्बानी...', 93 लाख के फ्लैट के खातिर श्वेता तिवारी के एक्स-हसबैंड ने दिया था चौंकाने वाला बयान

श्वेता तिवारी के एक्स-हसबैंड का बयान

टीवी इंडस्ट्री की टाॅप एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके एक्स-हसबैंड राजा चौधरी के बीच का पुराना विवाद एक बार फिर से सुर्खियों के बाजार में आ गया है. राजा चौधरी के हालिया बयानों ने एक बार फिर पहले के खबरों को चर्चाओं में ला दिया है. अपनी बेटी पलक तिवारी की कस्टडी और 93 लाख रुपये के एक फ्लैट को लेकर सामने आए बयानों पर अब राजा चौधरी ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरी सच्चाई बयां की है. आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने पुराने इंटरव्यू में यह दावा किया था कि वह प्रॉपर्टी के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी देने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें अकेले वह फ्लैट मिल जाए और वह तलाक दे दें.

राजा चौधरी को बेटी से नहीं मिलने देती थीं श्वेता

लेकिन अब यूट्यूबर सिद्धार्थ कन्नन को दिए गए अपने ताजा इंटरव्यू में राजा चौधरी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है और कहानी का दूसरा पहलू सामने रखा है. राजा ने साल 2007 से 2012 के बीच चले अपने कोर्ट केस का जिक्र करते हुए कहा कि वह हर पेशी पर अदालत जाते थे, जबकि श्वेता तिवारी मुश्किल ही वहां नजर आती थीं. उनका यह भी दर्द छलका कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें अपनी बेटी पलक से मिलने नहीं दिया गया और श्वेता उसे जगह पर कभी नहीं लेकर आईं.

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राजा चौधरी ने दी सफाई

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजा ने उस दौर के बुरे हालातों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि उस वक्त वह कई कानूनी और व्यक्तिगत परेशानियों में घिर चुके थे, जिसके कारण उन्हें रहने के लिए कोई छत नहीं मिल रही थी. हालात इतने बदतर हो गए थे कि कोई उन्हें किराए पर घर देने को भी तैयार नहीं था. राजा ने सफाई देते हुए दावा किया कि वह 1बीएचके फ्लैट मूल रूप से उनके पिता ने उनकी शादी के वक्त खरीदा था, जिसके लिए डाउन पेमेंट उनके पिता ने दी थी और बाकी ईएमआई उन्होंने व श्वेता ने मिलकर चुकाई थी.

राजा चौधरी ने आगे कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति रहने के लिए ठिकाना या आश्रय मांग रहा है, तो उसे बच्चे और दौलत के बलिदान से कैसे जोड़ा जा सकता है? राजा का तर्क था कि अगर उन्होंने वाकई सब कुछ हड़पना होता, तो वह उन तमाम संपत्तियों में अपना हिस्सा मांगते जो उन्होंने और श्वेता ने शादी के दौरान मिलकर खरीदी थीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में शांति पाने और सिर पर छत हासिल करने के लिए बाकी सभी संपत्तियों में अपना हक छोड़ दिया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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