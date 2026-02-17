ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया अपने पिता को भावुक विदाई, एक्टर ने पिता के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट...

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया अपने पिता को भावुक विदाई, एक्टर ने पिता के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर मातम पसर गया है. एक्टर के पिता और पूर्व मर्चेंट नेवी कैप्टन सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है. इस दुखद समय में सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ की तस्वीरें शेयर कर एक बेहद भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 17, 2026 10:30 PM IST

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया अपने पिता को भावुक विदाई, एक्टर ने पिता के लिए लिखा दिल छू लेने वाला नोट
sidharath malohtra

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. एक्टर के पिता और पूर्व मर्चेंट नेवी कैप्टन सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है. इस दुखद घड़ी में सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर अपने पिता के साथ बिताए सुनहरे पलों की तस्वीरें शेयर कर एक बेहद भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है. उनके शब्दों में पिता को खोने का दर्द और उनके प्रति सम्मान साफ झलक रहा है. आइए जानते हैं सिद्धार्थ ने अपने पिता के लिए क्या लिखा है.

Also Read
Today Entertainment News: डायरेक्टर और राइटर कुमार साहनी का निधन, फिल्म 'योद्धा' के ट्रेलर की रिलीज डेट आउट

पिता के लिए एक्टर ने लिखी ये बात

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने पिता के लिए लिखा कि उनके पिता ने जीवन भर उन मूल्यों का पालन किया, जो कभी नहीं झुके. सिद्धार्थ के अनुसार 'वह ऐसे मूल्यों पर जिए थे जो कभी नहीं झुकते थे. कठोरता के बिना अनुशासन था. अहंकार के बिना शक्ति. जीवन की तमाम मुश्किलों में भी पॉजिटिविटी थी यहां तक ​​कि जब जीवन ने उनकी हद से ज्यादा परीक्षा ली. एक कमांडिंग मर्चेंट नेवी से शांति और ताकत के साथ लड़ाई लड़ने तक, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. यहां तक कि जब स्ट्रोक से वह व्हीलचेयर पर आए, उनकी हिम्मत खड़ी रही.'

Also Read
सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत इन सितारों ने देशभक्ति फिल्में कर चमकाई अपनी किस्मत, दुश्मनों का किया काम तमाम

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने पिता के लिए आगे लिखा कि 'पापा, आपकी ईमानदारी ही मेरी विरासत है. आपकी ताकत ने हमेशा मुझे गाइड किया है. आपकी पॉजिटिविटी ने हमेशा हमारे परिवार को साथ रखा है. आप हम सबको शांति से नींद में ही छोड़कर चले गए, लेकिन आपका स्पेस हमेशा खाली रहेगा.' ‘आज मैं जो हूं वो आपकी वजह से हूं और आपका नाम और आपकी वैल्यू मैं हमेशा अपने साथ आगे लेकर जाऊंगा. लव यू डैड.’

Also Read
सिद्धार्थ और कियारा एयरपोर्ट पर कैमरे में हुए कैद, एक्टर का केयरिंग हसबैंड वाला अंदाज जीत लेगा दिल

पैरेंट्स से दूर रहने का मलाल

सिद्धार्थ मल्होत्रा अक्सर अपने इंटरव्यूज में बताते थे कि काम के सिलसिले में उन्हें मुंबई में रहना पड़ता है, जबकि उनके माता-पिता दिल्ली में हैं. बढ़ती उम्र के साथ पिता की खराब सेहत को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते थे. उन्होंने कई बार अफसोस जताया था कि वे अपने माता-पिता को उतना समय नहीं दे पा रहे, जितना वे चाहते थे.

परिवार के साथ दिल्ली में मौजूद हैं सिद्धार्थ

इस कठिन समय में सिद्धार्थ अपने परिवार और मां को संभालने के लिए दिल्ली में ही मौजूद हैं. सिद्धार्थ की पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी अपने ससुर के बेहद करीब थीं. वे अक्सर फादर्स डे और उनके जन्मदिन पर खास पोस्ट शेयर कर अपना प्यार व्यक्त करती रहती थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Kiara Adavni Sidharth Malhotra Sidharth Malhotra Latest News Sidharth Malhotra News