  • सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का हुआ निधन, दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार...

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का हुआ निधन, दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार

Sidharth Malhotra Father Death: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा का निधन हो गया है. उनके पिता का दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 17, 2026 9:18 PM IST

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का हुआ निधन, दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार

बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) के सिर से पिता का साया उठ गया है. दरअसल, उनके पिता सुनील मल्होत्रा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता का 14 फरवरी को निधन हो गया था लेकिन ये जानकारी 17 फरवरी को सामने आई है. एक्टर के पिता सुनील मल्होत्रा ने दिल्ली में आखिरी में सांस ली और उनका राजधानी में अंतिम संस्कार किया गया है. पिता के निधन की खबर मिलते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी कियारा आडवाणी के साथ मुंबई से दिल्ली आ गए थे. बताया जा रहा है कि ये कपल अभी भी दिल्ली में है.

दिल्ली में रहते थे सिद्धार्थ मल्होत्रा के माता-पिता

सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा काफी समय से बीमा चल रहे थे और जिसके चलते उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. पिता के निधन से एक्टर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी फैमिली के लिए ये कठिन समय है और ऐसे में एक्टर अपनी पत्नी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हैं. पिता के निधन की जानकारी होते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा मायानगरी से दिल्ली पहुंचे थे. उनके साथ पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी आई थीं. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फैमिली को गहरा सदमा लगा है और उन्होंने लोगों से प्राइवेसी के बनाए रखने की अपील की है. वहीं, एक्टर के पिता के निधन पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस सोशल मीडिया जरिए दुख व्यक्त कर रहे हैं.

सिद्धार्थ मल्होत्रा को थी पिता की सेहत की चिंता

सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पति सुनील मल्होत्रा के करीब थे. एक्टर के पिता अपने बेटे की फिल्म की स्क्रीनिंग पर नजर आते थे. बीते साल सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक बार बताया था कि वह अपने पति की सेहत को लेकर चिंतित हैं. एक्टर ने कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस रहता है कि वह अपने पिता के पास दिल्ली में नहीं रह पाते हैं क्योंकि उन्हें मुंबई में काम रहता है. उनकी मां अकेले ही पिता की देखभाल करती हैं. बताते चलें सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे. वह पैरलाइज्ड थे और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

