बॉलीवुड फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की मटअवेटेड मूवी 'योद्धा' आखिरकार रिलीज हो गई। इस मूवी को मेकर्स ने 15 मार्च के दिन रिलीज किया है। इससे पहले बीती रात मुंबई में फिल्म 'योद्धा' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। जहां कई फिल्म स्टार्स पहुंचे। इस खास मौके पर फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। जहां उनकी पत्नी कियारा आडवाणी खूबसूरत ब्लू बिजनेस सूट में नजर आईं। तो वहीं, उनके साथ माता-पिता भी दिखे। इस दौरान फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने को व्हीलचेयर पर संभालते दिखे। जिसके बाद एक्टर का ये वीडियो इंस्टाग्राम की दुनिया में वायरल हो गया। फिल्म स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा इस वक्त अपने पिता के साथ रहे और उनकी व्हीलचेयर को संभालते दिखे। यहां देखें सामने आया सिद्धार्थ मल्होत्रा का वीडियो।

लोगों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को बताया 'जेंटलमैन'

एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में वायरल हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स करते दिख रहे हैं। लोगों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपने पिता को संभालने का वीडियो देख उन्हें बेस्ट बेटा बता डाला है। जबकि, कई लोग कमेंट कर उन्हें 'जेंटलमैन' का टैग देते दिखे। वहीं, कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि वो संस्कारी हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वजह से भी फैंस को ट्रोल करते दिखे। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि इसमें जेंटलमैन जैसी क्या बात है। हर बेटा अपने पिता के लिए ऐसा करता। लोगों के ये कमेंट्स आप यहां पढ़ सकते हैं।

लोगों को पसंद आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'योद्धा'

अब अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिलीज हुई मूवी 'योद्धा' की बात करें तो इस मूवी को दर्शकों को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। जिसके बाद इस फिल्म के पहले दिन के बिजनेस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मूवी 'योद्धा' पहले दिन आराम से 5-6 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले लेगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये मूवी इस आंकड़े के कितना करीब पहुंचती है।