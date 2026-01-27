ENG हिन्दी
सिद्धार्थ शुक्ला संग Shehnaaz Gill का Leak हुआ था प्राइवेट फोटो? एक्टर को देनी पड़ गई थी सफाई, क्या आपने देखी?

Shehnaaz Gill Sidharth Shukla Photo Viral: शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के कई फोटोज वायरल हुए हैं लेकिन इंटरनेट पर एक फोटो ने आग लगा दी थी. आज हम अपको उसी फोटो के बारे में बताने वाले हैं.

By: Kavita  |  Published: January 27, 2026 1:36 PM IST

सिद्धार्थ शुक्ला संग Shehnaaz Gill का Leak हुआ था प्राइवेट फोटो? एक्टर को देनी पड़ गई थी सफाई, क्या आपने देखी?

Shehnaaz Gill Sidharth Shukla Photo Viral: पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल आज 31 साल की हो गई है. शहनाज गिल को जमीन से आसमान तक पहुंचते हुए फैंस ने अच्छी तरह देखा है. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से की लेकिन उन्हें पहचान बिग बॉस 13 में आकर मिली. इसके बाद अब वह बॉलीवुड में काम कर रही है. ये चंद लाइनों में हमने आपको शहनाज गिल का करियर बताया है लेकिन एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफी अलग है. उनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जुड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे. कम ही लोग जानते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज का एक फोटो भी जमकर वायरल हुआ था, जिस वजह से वह विवाद में आ गए थे.

शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला शादी की फोटो ने लगाई थी आग

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को एक साथ बिग बॉस 13 में देखा गया था. इस शो में दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही और शो के बाद भी सिद्धार्थ और शहनाज एक साथ रहे. शहनाज और सिद्धार्थ ने कभी भी अपना रिश्ता कंफर्म नहीं किया था लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि दोनों दूसरे के साथ काफी खुश थे. शहनाज कई बार बातों ही बातों में ये साफ कर चुकी थीं कि एक्ट्रेस के लिए सिद्धार्थ कितने ज्यादा जरूरी हैं और सिद्धार्थ भी शहनाज को अकेला नहीं छोड़ते थे. इसी वजह से दोनों की शादी की खबरें भी आए दिन वायरल होती थी.

क्या था सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की शादी की फोटो का सच

उन दिनों ही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिस वजह से फैंस काफी हैरान हो गए थे. इस तस्वीर में शहनाज ने पिंक कलर की साड़ी पहने दी और सिद्धार्थ अपने कैजुअल कपड़ों में ही दिखे. इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान इसलिए खींच लिया था क्योंकि शहनाज की मांग में सिंदूर लगा हुआ था. इस फोटो को देखने के बाद ही लोगों ने मान लिया था कि शहनाज और सिद्धार्थ ने सीक्रेटली शादी कर ली है और दोनों की ये फोटो बहुत ही प्राइवेट है. फैंस फोटो देखते ही खुश हो गए थे और कपल को बधाई देने लग गए थे. हालांकि, शहनाज और सिद्धार्थ की वो फोटो फेक निकली थी, जिसका खुलासा एक्टर ने सामने आकर किया था.

सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था रिएक्ट

सिद्धार्थ शुक्ला ने X पर पोस्ट कर लिखा था, 'भाई कुंवारा टैग अच्छा है. मैं तो कुंवारा हूं फिर भी कुछ मीडिया वालों ने शादीशुदा करार दे दिया है. मुझे लगता है मेरे बारे में मुझसे ज्यादा उन्हें पता है.' ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई थी. हर कोई सिद्धार्थ और शहनाज गिल की सचमें शादी होते हुए देखना चाहते थे. हालांकि, अब शहनाज सिद्धार्थ की यादों के साथ खुश हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

