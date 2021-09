Sidharth Shukla Funeral Latest Update: टीवी के जाने-माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का 2 सितम्बर के दिन हार्ट अटैक से निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह 3 बजे के आसपास सीने में दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद वो फिर कभी नींद से नहीं जागे। सुबह ही सिद्धार्थ शक्ला को कूपर अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद टीवी इंडस्ट्री हिल गई। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस में मौत की खबर आग की तरह फैली, जिससे सभी निराश हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब एक्टर इस दुनिया में नहीं है। Also Read - TV News of The Day: Shehnaaz Gill की बाहों में Sidharth Shukla ने तोड़ा दम, बोली 'उसके बिना कैसे जिऊंगी...'

शुक्रवार को होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। खबरों के मुताबिक गुरुवार की शाम तक उनका पोस्टमार्टम ही पूरा हुआ, जो लगभग 3 घंटों तक चला। डॉक्टर्स की टीम ने 3 घंटे तक लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर की जांच की और अब वो रिपोर्ट बनाने में व्यस्त हैं। डॉक्टर्स शुक्रवार के दिन ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे।

ओशीवारा में ही होगा अंतिम संस्कार

मीडिया में सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ओशीवारा में ही किया जाएगा। उनका घर इसी इलाके में है। एक्टर के करीबी लोग लगातार घर पहुंच रहे हैं और परिवार के साथ दुख बांट रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कितने बजे किया जाएगा, यह अभी तक साफ नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्टर का अंतिम संस्कार सुबह 10 बजे किया जा सकता है।

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू, बिग बॉस और दिल से दिल तक जैसे शोज से दर्शकों के बीच पहचान बनाई थी। मॉडल के रूप में शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा लिया था। सिद्धार्थ शुक्ला की लड़कियों में खास फैन फॉलोइंग थी, जिस कारण वो काफी दुखी हैं।