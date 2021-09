एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बीते हफ्ते कई सारे फोटो और वीडियोज वायरल हुए। इनमें सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के अपनी मौत के बारे में बात करने वाले वीडियो से लेकर इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और फर्स्ट रनर अप अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) का रोमांटिक वीडियो शामिल है। इसके अलावा शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का लेटेस्ट एड भी इस लिस्ट में शामिल है जिसे लेकर लोगों ने शनाया और करण जौहर को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया था। हमारी इस स्पेशल वीकली रिपोर्ट में जानिए बीते हफ्ते के सारे वायरल कंटेंट के बारे में... Also Read - Ram Gopal Varma ने किया नशे में धुत्त होकर डांस तो Tiger 3 से सामने आया Salman Khan का फर्स्ट लुक, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

सिद्धार्थ शुक्ला ने मौत के बारे में कही बड़ी बात

बीते हफ्ते की सबसे शॉकिंग घटना सिद्धार्थ के निधन की रही। 2 सितंबर (गुरुवार) को एक्टर, मॉडल और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनकी मौत के बाद एक वीडियो खासा वायरल हुआ। इसमें वे अपनी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। वे बिग बॉस के घर में कहते दिख रहे हैं कि अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। ये वीडियो भी खासा वायरल हुआ। देखिए....

भारती सिंह के मजेदार जवाब वाला वीडियो

हाल ही में कॉमेडियन और टीवी होस्ट भारती सिंह का एक वीडियो खासा वायरल हुआ जिसमें भारती ने फोटोग्राफर्स को एक मजेदार जवाब दिया। दरअसल भारती डांस रिएलिटी शो डांस दीवाने 3 की शूटिंग लोकेशन पर मौजूद पैपराजी के सामने फोटो शूट करवा रही थीं। इस दौरान एक फोटोग्राफर ने पूछा, 'मामा कब बनेंगे?' ऐसे में भारती सिंह ने रिप्लाई देते हुए कहा, 'तुम लोग अकेला छोड़ोगे तब ना, करते हैं कुछ।' देखिए वायरल फोटो....

अरुदीप का रोमांटिक वीडियो

बीते हफ्ते इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के विनर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और फर्स्ट रनर अप अरुणिता कांजीलाल का रोमांटिक वीडियो भी खासा वायरल हुआ। इसमें दोनों एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाल रोमांटिक डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पवनदीप राजन ने शेयर किया था और इसे लाखों लोगों ने देखा। ये वीडियो भी खासा वायरल हुआ। यहां देखिए....

शिल्पा शेट्टी का हंसते हुए वीडियो

बीते हफ्ते एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) का एक प्रोमो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे होस्ट जेनिस सिकेरा के चैट शो 'सोशल मीडिया स्टार विद जेनिस' (#SocialMediaStarWithJanice) के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में हंसती दिखाई दीं। इसे लेकर लोगों ने शिल्पा को खासा ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि शिल्पा का पति जेल में है और वो यहां शो पर हंस रही हैं। साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि एक तरफ उनके पति जरूरतमंद लड़कियों के जीवन से खेल रहे हैं और वहीं शिल्पा आराम से वीडियो में हंस रही हैं। ये वीडियो खासा वायरल हुआ। देखिए.....

शनाया कपूर का पहला एड

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का लेटेस्ट एड खासा वायरल हुआ। इसे करण जौहर ने शेयर किया है। इस एड में वे नूडल्स खाती नजर आ रही हैं। नूडल्स खाते हुए शनाया फोटोशूट भी करवा रही हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों ने शनाया को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोगों ने उन्हें ओवरएक्टिंग की चलती-फिरती दुकान बता दिया। आप भी देखिए ये वायरल वीडियो...

Oh my god, @shanayakapoor! Your hair looks gorgeous. But are you sure you have seen a bowl of spaghetti before? Thank you for this gem @the_misfit_way!? pic.twitter.com/nORYKhHCUw

— Karan Johar (@karanjohar) August 31, 2021