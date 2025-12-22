पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की 'गुलाबी क्वीन' और अपनी दमदार आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली जैस्मीन सैंडलस इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक 'शरारत' को लेकर सुर्खियों में हैं. आइए आपको बताते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में...

Dhurandhar Exclusive: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की 'गुलाबी क्वीन' और अपनी दमदार आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली जैस्मीन सैंडलस इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक 'शरारत' को लेकर सुर्खियों में हैं. बॉलीवुडलाइफ के साथ एक खास बातचीत में जैस्मीन ने अपनी पहली नौकरी, म्यूजिक के प्रति जुनून और क्रिकेट की दुनिया में अपनी नई पारी को लेकर खुलकर बात की.

बॉलीवुड से क्रिकेट की दुनिया की बनीं महारानी

जैस्मीन से उनके करियर को लेकर जब पूछा गया कि म्यूजिक से क्रिकेट की दुनिया में कैसे पहुंची तो उन्होंने काफी एक्साइटेड होकर कहा, कि 'आईपीएल में परफॉर्म करना उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा. जैस्मीन ने कहा, 'मैच के दौरान स्टेडियम में परफॉर्म करना इतना एनर्जेटिक होता है, कि आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते.' जैस्मीन ने कहा कि मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं होता, कि वो 'माइटी मावेरिक्स' टीम की सेलिब्रिटी को-ओनर हैं. उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी फोटो खींची जाती हैं, और उन्हें ओनर बोला जाता है, तो उन्हें बहुत खुशी और प्राउड फील होता है.



टीम के लिए मोटिवेशन पर क्या बोलीं जैस्मीन?

जब उनसे उनकी टीम के खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के बारे में पूछा गया, तो जैस्मीन का जवाब बेहद सादगी भरा और इंप्रेसिव था. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि एक ओनर के तौर पर क्या प्रोफेशनल काम होते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम से बस इतना कहूंगी कि मैं वहां बाउंड्री पर आपके लिए खड़ी हूं, आप बेफिक्र होकर बस अपना खेल खेलो.' उनकी यह 'चिल' और सपोर्टिव अप्रोच खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए काफी है.

रेड हेयर और पर्सनल चॉइस पर सिंगर ने कही ये बात

जैस्मीन सैंडलस अपने यूनिक हेयर कलर्स के लिए भी जानी जाती हैं. कभी उनके बाल गुलाबी होते हैं, तो कभी सुर्ख लाल. जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने साफ किया कि रेड कलर उनका ऑल-टाइम फेवरेट है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है, कि रेड कलर मुझ पर बहुत खूबसूरत लगता है, और मैं इस रंग के साथ खुद को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हूं.'

इन सिंगर से ली प्रेरणा

म्यूजिक की दुनिया में जैस्मीन किसे अपना आदर्श मानती हैं, इस पर उन्होंने तीन दिग्गज नाम लिए. उन्होंने बताया कि सुनीता कौर, जगजीत सिंह और लकी अली उनके पसंदीदा गायक हैं. लकी अली की सादगी और जगजीत सिंह की गजलें जैस्मीन के दिल के बेहद करीब हैं.

कमर तोड़ मेहनत का फल

जैस्मीन सैंडलस ने साबित कर दिया है, कि वो केवल एक सिंगर नहीं, बल्कि एक एंटरटेनर हैं. फिल्म 'धुरंधर' के लिए उन्होंने जिस तरह 'शरारत' ट्रैक पर काम किया है. वह उनकी मेहनत का नतीजा है. अब वह म्यूजिक के साथ-साथ क्रिकेट के मैदान में भी अपना जादू चलाने को तैयार हैं.

