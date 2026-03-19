'सरके चुनर' के अश्लील बोल पर फंसी सिंगर मंगली, हाथ जोड़कर पब्लिकली मांगी माफी...

भारतीय म्यूजिक जगत और फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों 'सरके चुनर' गाने को लेकर एक बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है. अपकमिंग कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' के इस हिंदी वर्जन ने रिलीज होते ही अपनी अश्लीलता के कारण विवाद खड़ा कर दिया है. जहां एक ओर जनता का गुस्सा फुट पड़ा, वहीं अब इस मामले में सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की भी एंट्री हो गई है.
गायिका मंगली का माफीनामा
विवाद को देखते हुए तेलुगु लोक गायिका मंगली ने इंस्टाग्राम पर पब्लिकली माफी मांगी. उन्होंने बताया कि उनका या उनकी टीम का उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं या गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था. मंगली ने भावुक पोस्ट में लिखा, "जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस गाने को सभी डिजिटल मंचों से हटा दिया है. अनजाने में हुई इस बड़ी चूक के लिए मैं दिल से क्षमाप्रार्थी हूं." उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही गाने के लिरिक्स बदलकर इसका एक नया और साफ-सुथरा वर्जन जारी किया जाएगा.
नोरा और राइटर रकीब का बयान
दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद के बढ़ते ही फिल्म से जुड़े अन्य लोगों ने खुद को इससे अलग करना शुरू कर दिया है. गाने में संजय दत्त के साथ थिरकने वाली एक्ट्रेस नोरा फतेही ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने इसका कन्नड़ संस्करण तीन साल पहले रिकॉर्ड किया था. जब उन्होंने हिंदी वर्जन सुना, तो उन्हें भी इसके बोलों पर आपत्ति थी और उन्होंने निर्माताओं को आगाह भी किया था.
वहीं, गीतकार रकीब आलम ने भी निर्माताओं पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि उन्हें केवल कन्नड़ बोलों का शाब्दिक अनुवाद करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही फिल्म के निर्देशक प्रेम को चेतावनी दी थी कि हिंदी में ये शब्द अश्लील सुनाई देंगे, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई.
महिला आयोग तक पहुंचा मामला
यह विवाद केवल सोशल मीडिया तक नहीं रहा, बल्कि संसद में भी उठाया गया. सरकार ने सदन को सूचित किया है कि गाने की गंभीरता को देखते हुए इसे पहले ही बैन कर दिया गया है. इसी बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए एक्ट्रेस नोरा फतेही, एक्टर संजय दत्त, गीतकार रकीब आलम और निर्माताओं को समन जारी किया है. इन सभी को 24 मार्च को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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