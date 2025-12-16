सिंगर सायली कांबले के घर गूंजी किलकारियां, शादी के 3 साल बाद दी खुशखबरी, नन्हें राजकुमार का किया वेलकम

सिंगर सायली कांबले इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं, दरअसल सायली ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है. जिसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर के अपने फैंस को भी ये खुशखबरी दी है.

टीवी रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' से घर-घर में फेमस होने वाली सिंगार सायली कांबले (Sayli Kamble) इस समय अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चा में हैं. शादी के तीन साल बाद, सायली ने अपने फैंस के साथ एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है. सायली अब मां बन चुकी हैं और उन्होंने एक नन्हें राजकुमार को जन्म दिया है. जिसके बाद फैंस इस खबर से बेहद खुश हैं. वहीं लोग उन्हें खूब बधाई भी दी रहें हैं. सिंगर ने इस खुशखबरी को एक पोस्ट करते हुए फैंस के साथ शेयर किया है. जिसमें उन्होंने अपने बेटे के बारे में जिक्र किया है. शादी के तीन साल बाद, सायली और उनके पति धवल पाटिल पेरेंट्स बन गए हैं. सायली ने एक नन्हें राजकुमार को जन्म दिया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई है.

सायली ने बेटे को दिया जन्म

सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस खुशखबरी को शेयर किया, जिसके बाद उनके फैंस और फॉलोअर्स ने उन्हें जमकर बधाईयां दी हैं. सायली और धवल ने अपनी जिंदगी के इस नए और खूबसूरत समय का स्वागत किया है. सायली कांबले ने अपने पति धवल पाटिल के साथ सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. आपको बता दें कि सायली कांबले ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड धवल पाटिल से साल 2022 में शादी की थी. अब शादी के तीन साल बाद यह प्यारा कपल पेरेंट्स बने है, जिसके लिए उन्हें इंडस्ट्री के दोस्तों और फैंस से ढ़ेर सारी बधाई मिल रही हैं. कई बड़े सेलेब्स ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. सिंगर ने अपनी इस खुशी को बयां करते हुए अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है.

गोद भराई की फोटोज की शेयर

सायली कांबले ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने फैंस के साथ लगातार जुड़ी रहीं. उन्होंने अपनी गोद भराई की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. जिनमें वह बेहद खुशी के साथ अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. गोद भराई की इन तस्वीरों में 'मॉम-टू-बी' सायली कांबले पूरी तरह से ट्रेडिशनल मराठी लुक में सजी-धजी दिखाई दे रही थीं. उन्होंने लाल और हरे रंग के कॉम्बिनेशन की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है. साथ ही, उन्होंने हैवी और खूबसूरत ज्वेलरी कैरी की है, जो उनके चेहरे की सुंदरता की चमक को और बढ़ा रही है. उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी और एक्साइटमेंट झलक रही है, और वह इन तस्वीरों में बेहद सुंदर लग रही थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

