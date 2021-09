पिछले महीने सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) उस वक्त विवादों में आए थे जब उनकी पत्नी शालिनी सिंह (Shalini Talwar) ने रैपर पर घरेलू उत्पीड़न का आरोप लगाया था। बीवी ने हनी सिंह पर आरोप लगाया कि सिंगर ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें धोखा दिया। साथ ही शालिनी ने कहा था कि हनी सिंह का किसी दूसरी महिला से संबंध थे और इसी के कारण हनी सिंह ने उन्हें धोखा दिया है। इस मामले में शालिनी ने हनी सिंह 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इसके बाद मामले में कोर्ट ने हनी सिंह को पेश होने का नोटिस दिया। Also Read - Yo Yo Honey Singh को घरेलू हिंसा मामले में कोर्ट से पड़ी फटकार, मिला ये आदेश

शुक्रवार को हनी सिंह दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट हाजिरी लगाने गए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस बात की जानकारी दी कि हनी सिंह तीस हजारी कोर्ट के सामने बयान देने के लिए पेश हुए हैं। इस पेशी के दौरान वो चश्मा और मास्क पहने नजर आए। देखिए ट्वीट...

Bollywood singer & actor 'Yo Yo Honey Singh (Hirdesh Singh) physically appeared before Delhi's Tis Hazari court today, in connection with domestic violence case pic.twitter.com/MXcPTMjvNl

— ANI (@ANI) September 3, 2021