Google News   Follow Us
'लड़की संग बिस्तर पर पकड़ा, जमकर की पिटाई..', Palash Muchhal के खिलाफ Smriti Mandhana के करीबी का शॉकिंग खुलासा

Palash Muchhal Smriti Mandhana Controversy: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टूट चुकी है और इस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई. अब पलाश से जुड़ा नया खुलासा हुआ है. ये खुलासा स्मृति के करीबी ने किया है.

By: Kavita  |  Published: January 24, 2026 11:46 AM IST

Palash Muchhal Smriti Mandhana Controversy: क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. पलाश और स्मृति की धूमधाम से शादी होने वाली थी और शादी की रस्में भी शुरू हो गई थीं लेकिन वेडिंग डे से एक रात पहले ही दोनों का रिश्ता अचानक ही टूट गया. दावा किया गया था कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है. रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि पलाश को किसी और लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब एक बार फिर दोनों का रिश्ता सुर्खियों में है. स्मृति मंधाना के बचपन की दोस्त विद्यान माने ने पलाश पर बड़े खुलासे किए हैं और शादी टूटने की सही वजह बताई है.

पलाश मुच्छल के खिलाफ हुआ बड़ा खुलासा

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की बचपन के दोस्त विद्यान माने ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलकर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) और स्मृति के विवाद पर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि दोनों का रिश्ता क्यों टूटा है? उन्होंने कहा, 'मैं शादी के फंक्शन में मौजूद था जब वह दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था. वो बहुत ही भयानक मंजर था. उस वक्त पलाश की महिला क्रिकेटरों ने जमकर पिटाई की थी. उनका पूरा परिवार ही चोर है. मैंने सोचा था कि वह शादी करके सांगली में बस जाएगा, लेकिन यह मेरे लिए ही उल्टा पड़ गया था.'

पलाश मुच्छल पर 40 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप

इसके आगे विद्यान माने ने कहा कि वह स्मृति के बचपन के दोस्त हैं शादी में उनकी मुलाकात पलाश और उनके परिवार से नहीं हुई थी. विद्यान ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं उनकी मां अमिता मुच्छल से मिला तो उन्होंने ही बताया था कि फिल्म रिलीज करने का बजट बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो गया है. तब मुझसे 10 लाख रुपये लगाने के लिए कहा गया था, नहीं तो मुझे पैसे लौटाने के लिए मना कर दिया गया था. उस मौके पर मुझे उन लोगों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और फिल्म से निकालने की धमकी तक दी थी. इसी वजह से मुझे आगे आकर शिकायत करनी पड़ी थी. विद्यान माने ने आखिर में यह भी दावा किया कि उनके पास पलाश के परिवार के खिलाफ सारे सबूत है और वह इन सबूतों को पुलिस में जरूर पेश करेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

