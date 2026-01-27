ENG हिन्दी
  • 90s Romantic Song: 90 के दशक का वो गाना, जिसे मिले YouTube पर 228 मिलियन व्यूज, आशिकों की है पहली पस...

90s Romantic Song: 90 के दशक का वो गाना, जिसे मिले YouTube पर 228 मिलियन व्यूज, आशिकों की है पहली पसंद

आज हम आपको एक ऐसे गाने के बारे में बता रहें हैं, जिसे आज भी आशिक दीवाने लोग सुनते हैं. ये गाना 90 के दशक का टॉप गाना था. इस गाने को यूट्यूब पर भी जबरदस्त व्यूज मिले हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 27, 2026 3:36 PM IST

भले ही आज का दौर नए सिंगरों के नाम हो, लेकिन जब बात रूह को सुकून देने वाले सुरों की आती है, तो आज भी कुमार सानू के गाने ही याद आते हैं. 90 के दशक में अपनी आवाज से हर प्रेमी के दिल की धड़कन बनने वाले सानू दा का जादू आज डिजिटल युग में भी बरकरार है. यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज और लोगों की प्लेलिस्ट में टॉप पर रहने वाला उनका एक ऐसा गाना है, जिसने सालों पहले जो लोकप्रियता हासिल की थी, वह आज भी कम नहीं हुई है. आइए जानते हैं उस सदाबहार गाने और एक ऐसी जोड़ी के बारे में, जिसे खुद कुमार सानू परफेक्ट मानते हैं.

जब कुमार सानू की आवाज

90 के दशक में कुमार सानू ने बॉलीवुड के 'तीनों खान' (शाहरुख, सलमान और आमिर) के लिए अनगिनत सुपरहिट गाने गाए. लेकिन हाल ही में एक पॉडकास्ट में कुमार सानू ने एक दिलचस्प राज खोला. उन्होंने बताया कि पर्दे पर एक ऐसा एक्टर था, जो उनकी आवाज के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठते थे. वह नाम था दिवंगत दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का. कुमार सानू का मानना है कि ऋषि कपूर की 'लिप-सिंक' और उनके चेहरे के हाव-भाव उनकी आवाज को पर्दे पर जीवंत कर देते थे. इस जोड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म 'दीवाना' का वो कल्ट क्लासिक गीत "सोचेंगे तुम्हें प्यार...".

यूट्यूब पर मिलियन में मिले व्यूज

रोमांटिक गानों की दुनिया में इस गीत का दर्जा आज भी सबसे ऊपर है. 'इश्तिहार म्यूजिक' यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस गाने के व्यूज से साफ पता चलता है कि लोग इसे कितना पसंद करते हैं. अब तक इस गाने को 228 मिलियन (22.8 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. करीब 10 लाख (1 मिलियन) से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना प्यार लुटाया है. 90 के दशक के बेस्ट सैड-रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट आज भी इस गाने के बिना अधूरी मानी जाती है.

18 हजार गानों का विश्व रिकॉर्ड

कुमार सानू का सिंगिंग करियर किसी सुनहरी इबारत जैसा है. उनके नाम के साथ कई ऐसे रिकॉर्ड जुड़े हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लगता है. उन्होंने 22 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है. अपने करियर में सानू दा ने करीब 18,000 से ज्यादा गीत गाए हैं. उस दौर की शायद ही कोई ऐसी बड़ी हिट फिल्म होगी जिसमें कुमार सानू का गाना न हो. "सोचेंगे तुम्हें प्यार..." सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि उस दौर की याद है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

