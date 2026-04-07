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'कितनी लड़कियां होंगी जो सलमान पर मरती होंगी', एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने क्यों कही ये बात?

Somy Ali On Salman Khan-Sangeeta Bijlani Relation: सोमी अली ने सलमान खान को एक समय डेट किया था. वह अक्सर अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी एक्टर की निजी जिंदगी को लेकर बात करती रहती हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: April 7, 2026 11:46 AM IST

'कितनी लड़कियां होंगी जो सलमान पर मरती होंगी', एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने क्यों कही ये बात?
सलमान खान और सोमी अली एक समय रिश्ते में रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली (Somy Ali) एक समय पर एक-दूसरे के प्यार में थे. हालांकि, दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला. सोमी अली अक्सर सलमान खान को लेकर बातें करती नजर आती हैं और एक्टर पर निशाना साधती हैं. अब सोमी अली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्हें सलमान खान और संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani) का रिश्ता तोड़ने पर कोई अफसोस नहीं है. गौरतलब है कि सोमी अली से पहले सलमान खान और संगीता बिजलानी एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे. दोनों की शादी होने वाली थी और कार्ड भी छप गए थे. हालांकि, दोनों की शादी नहीं हो पाई थी.

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संगीता बिजलानी ने सलमान खान को दिया था अल्टीमेटम

सोमी अली ने विक्की लालवानी को इंटरव्यू दिया है और बताया है, 'मैं विंध्यांचल में रहती थी. एक सुबह मैं और सलमान ब्रेकफास्ट कर रहे थे. तभी संगीता बिजलानी आईं और हम दोनों को साथ में देख लिया. इसके बाद उन्होंने सलमान को अल्टीमेटम दिया कि इसे चुनो या मुझे. वो उनका हक था. उन्होंने बिल्कुल सही किया. उसके बाद तो सलमान को फैसला लेना था वो लिया. उनका और संगीता का ब्रेकअप हो गया. फिर संगीता बिजलानी की कहीं और शादी हो गई.' सोमी अली ने सलमान खान और संगीता बिजलानी का रिश्ता टूटने पर अफसोस के सवाल पर कहा, 'नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूं. आप सोचिए, कितनी लड़कियां होगी जो सलमान पर मरती होंगी. कितनी लड़कियां उनक साथ रहने के लिए अमेरिका से इंडिया आती हैं? मैंने तो ऐसा किसी के साथ होते नहीं सुना. लेकिन आज मैंने गलत किया. मैंने एक रिशअते को तोड़ा, मैं एक शादी तोड़ रही थी. लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है. हम हमेशा महिला को दोषी मानते हैं. पुरुष का भी उतना ही दोष होता है. मैंने ये नहीं कहा कि महिला हमेशा सही होती है लेकिन सिर्फ उसे दोष देना सही नही है.'

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सलमान खान से 11 साल छोटी थीं सोमी अली

सोमी अली ने सलमान खान के साथ उम्र में अंतर को लेकर कहा कि वह 16 साल की थीं और उन्हें उतनी समझ नहीं थी. लेकिन सलमान खान 27 साल के थे और उनको अक्ल थी. सोमी अली ने कहा, 'मैं ये सोच रही थी कि भगवान मेरे साथ है. मेरा सपना सच हो रहा है. मैं नई थी. मैंने 9वीं क्लास छोड़ी थी. मुझे इतनी समझ नहीं थी कि क्या कर रही हूं. अगर सलमान खान ने संगीता बिजलानी को नहीं छोड़ा होता तो मैं वापस चली जाती.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment Salman Khan Sangeeta Bijlani Somy Ali