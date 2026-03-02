Holi: जहीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा संग किया होली प्रैंक, पति को मारने दौड़ीं एक्ट्रेस, वीडियो हुआ वायरल

Sonakshi Sinha Zaheer Iqbal Video: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्टर पत्नी के साथ प्रैंक करते नजर आ रहे हैं.

होली का त्योहार आ चुका है और तरफ रंग-बिरंगा माहौल देखने को मिल रहा है. आम से लेकर खास तक इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं. बात होली की हो और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पीछे रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है. बी-टाउन में होली का खुमार चढ़ने लगा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और उनके पति जहीर इकबाल (Zaheer Iqbal) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल, एक्टर जहीर इकबाल अपनी पत्नी सोनाक्षी सिन्हा के साथ होली प्रैंक करते हैं और फिर अलग ही फनी माहौल देखने को मिलता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है.

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का वीडियो वायरल

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि दोनों अपने एक शूट की तैयारी कर रहे हैं. इसके बाद जहीर इकबाल स्कूटी पर बैठते हैं और सोनाक्षी सिन्हा को हेलमेट देकर बैठने के लिए कहते हैं. एक्ट्रेस जैसे ही हेलमेट लगाने वाली होती हैं कि उनके ऊपर कलर गिर जाता है. दरअसल, जहीर इकबाल ने पहले से ही हेलमेट में रंग भर दिया था. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा हैरान रह जाती हैं और जहीर इकबाल को मारने के लिए दौड़ती हैं. इस तरह से एक्टर ने अपनी पत्नी के साथ होली प्रैंक किया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'रिश्ता इजी है हमारा रिश्ता अव्यवस्थित है.'

सोनाक्षी और जहीर के वीडियो पर आए कमेंट

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पसंद करने के साथ ही कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'वेरी क्यूट कपल.' एक यूजर ने लिखा है, 'तुम दोनों बहुत स्वीट हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'बुरा ना मानो होली है.' एक यूजर ने लिखा है, 'मेरा फेवरेट कपल.' गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अक्सर अपने फनी वीडियोज शेयर करते रहते हैं. इस कपल के तमाम चाहने वाले फैंस इन पर रिएक्शन देते हैं. बताते चलें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने साल 2024 में शादी की थी. ये दोनों बीते कई साल से एक-दूसरे के डेट कर रहे थे. दोनों स्टार्स की शादी काफी चर्चा में रही थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more