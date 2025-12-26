Salman Khan के साथ डेब्यू रहा सुपरहिट, फिर इस एक्ट्रेस ने लगा दी फ्लॉप फिल्मों की झड़ी...

Actress Debut With Salman Khan: बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ डेब्यू किया. इस हसीना की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही लेकिन करियर में कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर को 60 साल के हो जाएंगे. उनके फैंस इस खास दिन का काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है सलमान खान के जन्मदिन को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं. इसी बीच हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं कि जिसने भाईजान के साथ डेब्यू किया था और पहली फिल्म सुपरहिट रही थी. इस हसीना का डेब्यू तो धमाकेदार रहा और फिर करियर कुछ खास नहीं रहा. यहां तक कि एक्ट्रेस ने बैक-टू-बैक 10 फिल्में फ्लॉप रहीं. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन है.

सोनाक्षी सिन्हा फिल्म 'दबंग' से किया था डेब्यू

सलमान खान के जिस एक्ट्रेस के डेब्यू की बात की जा रही है वो सोनाक्षी सिन्हा हैं. उन्होंने साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'दबंग' से डेब्यू किया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म ने 138.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. यहीं से एक्ट्रेस की लोकप्रियता बढ़ गई. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा को अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'राउडी राठौर' मिल गई. साल 2012 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म भी हिट रही. फिर तो एक्ट्रेस का सितारा और भी ज्यादा बुलंद हो गया. उन्होंने साल 2012 में ही फिल्म 'जोकर' में किया लेकिन ये फ्लॉप साबित हुई. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा की अजय देवगन के साथ फिल्म 'सन ऑफ सरदार' और सलमान खान के साथ फिल्म 'दबंग 2' हिट रही.

सोनाक्षी सिन्हा लगातार फ्लॉप हुईं 10 से ज्यादा मूवीज

बॉलीवुड के इन बड़े सितारों के साथ बैक-टू-बैक फिल्में करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा को मूवीज तो खूब मिली लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं रहा है. फिल्म 'दबंग 2' के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं. फिर साल 2014 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हॉलीडे' में काम किया और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा हिट फिल्म को तरस गईं और लगातार 10 से ज्यादा मूवीज फ्लॉप हो गईं. इसके बाद साल 2019 में सलमान खान से साथ फिल्म 'दबंग 3' की थी जो सेमी हिट रही. सोनाक्षी सिन्हा की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2024 के जून में एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी की थी. सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बीते काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. इस कपल की शादी को लेकर काफी चर्चाएं रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

