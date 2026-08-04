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Sonakshi Sinha का झारखंड के छात्र प्रदर्शन पर फूटा गुस्सा, कहा- 'यह कब रुकेगा?' सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Jharkhand Student Protest: JPSC और JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे झारखंड छात्र आंदोलन पर सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 4, 2026 4:43 PM IST
Sonakshi Sinha का झारखंड के छात्र प्रदर्शन पर फूटा गुस्सा, कहा- 'यह कब रुकेगा?' सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

झारखंड प्रोटेस्ट पर आया सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन

Sonakshi Sinha Reacts To Jharkhand Student Protest: दिल्ली की सड़कों से उठी विरोध की चिंगारी अब झारखंड के मैदानों तक जा पहुंची है. जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. इस आंदोलन की कमान संभाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है, जो मंगलवार को अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुकी है. छात्रों का यह आक्रोश अब जब चरम पर है, तो इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का एक ऐसा तीखा बयान सामने आ गया है जिसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है.

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झारखंड प्रोटेस्ट पर आया Sonakshi Sinha का रिएक्शन

मालूम हो कि, हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन पर अपना समर्थन देने वाली पहली बड़ी सेलेब्रिटीज में सोनाक्षी सिन्हा ही थीं. उन्होंने सोनम वानचुक की भूख हड़ताल का वीडियो शेयर किया था और अब उन्होंने झारखंड के छात्र विरोध प्रदर्शन पर भी अपनी राय रखी है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

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'ये सब कब रुकेगा?'

सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha Story) ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर झारखंड में चल रहे प्रोटेस्ट से जुड़ा एक रील शेयर करते हुए लिखा, 'हमारे देश के छात्रों को इस तरह से संघर्ष करते देखना बहुत दुखद है... यह सब कब रुकेगा?' दरअसल, सोशल मीडिया पर कई लोग यह सवाल उठा रहे थे कि जब बॉलीवुड सेलेब्स ने दिल्ली वाले प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया था, तो वे झारखंड के छात्र प्रदर्शन पर चुप क्यों हैं? हालांकि, देखना यह है कि सोनाक्षी के बाद क्या और भी कई सेलेब्रिटीज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं.

इस टीवी एक्ट्रेस का आया रिएक्शन

हालांकि, झारखंड छात्र प्रोटेस्ट पर सोनाक्षी सिन्हा के अलावा टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली का रिएक्शन भी सामने आया है. रुपाली दूसरी ऐसी लोकप्रिय शख्सियत हैं जिन्होंने झारखंड के छात्र प्रदर्शन को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने ट्वीट किया, 'झारखंड के छात्र मूसलाधार बारिश में भी डटे हुए हैं और शांतिपूर्वक न्याय की मांग कर रहे हैं. उनके इस जज्बे को सम्मान मिलना चाहिए, चुप्पी नहीं. सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को दूर करना चाहिए. वे राज्य और देश का भविष्य हैं. उम्मीद है कि जल्द न्याय मिले और वे उम्मीद के साथ अपने घर लौट सकें.'

सोनाक्षी सिन्हा के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वहीं, अगर बात करें एक्ट्रेस के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो फिलहाल सोनाक्षी के पास कोई फिल्म पाइपलाइन में नहीं है. हालांकि, वह ओटीटी सीरीज 'दहाड़ सीजन 2' में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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