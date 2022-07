Nikita Roy And Book Of Darkness Poster Release: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi) की अपकमिंग फिल्म 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस (Nikita Roy And Book Of Darkness)' का पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म के पोस्टर को देखकर लग रहा है कि एक्ट्रेस 'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस' में कोई डार्क किरदार निभाती नजर आएंगी। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए सोनाक्षी सिन्हा के भाई कुश सिन्हा डायरेक्शन में डेब्यू भी करने वाले हैं। अपनी अकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, "फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाला है। कुश सिन्हा इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में मैं परेश रावल और सोहेल नय्यर के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी।" Also Read - Zaheer Iqbal के साथ इस खास तरह से अपने रिश्ते को ऑफिशियल करेंगी Sonakshi Sinha?

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

पोस्टर में दिखा सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का बिल्कुल अलग अंदाज

'निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस (Nikita Roy And The Book Of Darkness)' फिल्म के पोस्टर में सोनाक्षी (Sonakshi Sinha) का साइड फेस नजर आ रहा है। इस फिल्म में सोनाक्षी का अंदाज काफी अलग नजर आ रहा है। ऐसे में लग रहा है कि एक्ट्रेस इस फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म को निकी भगनानी, विकी भगनानी और अंकुर टकरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं।

सोनाक्षी (Sonakshi Sinha) के डूबते करियर को बचाएगी यह फिल्म

बता दें कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा आखिरी बार फिल्म 'दबंग 3' में नजर आई थी। इस फिल्म में सोनाक्षी बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान के साथ नजर आई थीं, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। सोनाक्षी की पिछली कई फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई हैं। 2021 एक्ट्रेस की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' में नजर आई थीं। ऐसे में एक्ट्रेस की इस फिल्म पर काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं।