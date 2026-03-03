ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • मौते के साए से बाहर आईं Sonal Chauhan, भारत लौटते ही दुबई अथॉरिटीज के लिए कही ये बात; बताया वहां का ...

मौते के साए से बाहर आईं Sonal Chauhan, भारत लौटते ही दुबई अथॉरिटीज के लिए कही ये बात; बताया वहां का कैसा था मंजर

US-Iran Wr: पश्चिमी एशियाई देशों में चल रहे तनाव के बीच एक्ट्रेस Sonal Chauhan दुबई में फंस गई थी, जिसके बाद उन्होंने भारत सरकार से मदद क गुहार लगाई थी, वहीं अब एक्ट्रेस की वतन वापसी हो गई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 3, 2026 11:23 PM IST

मौते के साए से बाहर आईं Sonal Chauhan, भारत लौटते ही दुबई अथॉरिटीज के लिए कही ये बात; बताया वहां का कैसा था मंजर
सोनल चौहान की हुई वतन वापसी

Sonal Chauhan Returns To India: पश्चिमी एशियाई देशों में तनाव और युद्ध (US-Iran War) जैसे हालातों के बीच यूएई में कई लोग फंसे हुए हैं. इसमें आम नागरिक से लेकर फिल्मी सितारें भी है. दुबई में फंसे लोगों में 'जन्नत' (Jannat) फेम एक्ट्रेस सोनल चौहान (Sonal Chauhan) भी शामिल थी. हालांकि, सोनल अब भारत वापस लौट आई हैं. वतन वापसी के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फैंस को इस बात की जानकारी दी और साथ ही दुबई अथॉरिटीज का धन्यवाद करते हुए वहां के मंजर का खुलासा भी किया.

Also Read
US-Israel Iran War: यूएस-ईरान की जंग में बुरी तरह फंसे 6 स्टार्स, साउथ से बॉलीवुड तक मचा हंगामा; PM मोदी से मांगी मदद

कई दिनों तक दुबई में फंसी थी Sonal Chauhan

28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिका-इजरायल के मिसाइल हमलों के बाद उड़ानें रद्द हने की वजह से सोनल चौहान (Sonal Chauhan Post) कई दिनों तक दुबई में ही फंसी रही थीं. हालांकि, अब एक्ट्रेस की वापसी हो चुकी है और उन्होंने 3 मार्च 2026 को अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए अपने चाहने वालों को ये जानकारी दी और इस मुश्किल वक्त में मिले साथ के लिए सबका शुक्रियाअदा किया.

Also Read
दुबई में फंसीं एक्ट्रेस सोनल चौहान, PM मोदी से लगाई घर वापसी की गुहार

'मैं भारत लौट आईं हूं'

वतन वापसी के बाद सोनल ने एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'भारत लौट आई हूं और दिल से शुक्रगुजार हूं. आप सभी को ढेर सारा प्यार, दुआओं और मैसेज के लिए शुक्रिया. ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. मैं अब सुरक्षित भारत में हूं. पिछले कुछ दिन काफी चैलेंजिंग रहे, लेकिन इस दौरान मैंने दुबई के अटूट जज्बे और लचीलेपन को भी देखा, जो वाकई वहां की सरकार पर लोगों के भरोसे से आता है.'

Also Read
समंदर किनारे ब्लैक बिकिनी में इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने ढाया कहर, सर्दी में भी बढ़ाई गर्मी, बोल्ड तस्वीरें मचा रहीं तहलका

दुबई प्रशासन का जताया आभार

सोनल चौहान ने आगे कहा कि, दुबई अधिकारियों द्वारा दिखाए गए भरोसे ने उन्हें काफी तसल्ली दी. उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सुरक्षिक और शांत रखने के लिए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया. एक्टने ने इस बात की भी तारीफ की कि, कैसे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और देखभाल के साथ स्थिति को संभाला, जिससे वहां फंसे हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस हुआ.

सोनल ने अपनी पोस्ट में कहा, 'मैं वाकई उम्मीद करती हूं कि, यह सब जल्द ही खत्म हो जाए, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता. मेरा दिल उन सभी के लिए परेशान है जो इस मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं. मैं शांति और इस सब के खात्मे के लिए प्रार्थना करती हूं.'

फिर से शुरू हुई सेवाएं

आपको बता दें कि, हमले के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हवाई यात्रा फिर से शुरू होने लगी है. इजराइल-ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए तनाव की वजह से कई दिनों तक उड़ानें बंद रहने के बाद एयरलाइंस अब धीरे-धीरे अपनी सेवाएं बहाल कर रही हैं.

मालूम हो कि, इसके पहले दुबई में फंसी एक्ट्रेस ईसा गुप्ता (Esha Gupta) की भी वतन वापसी हुई है. उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपने वापसी के बाद एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस ने वहां के हालातों पर अपना दर्द बयां किया था.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Emraan Hashmi Entertainment News Sonal Chauhan Trending News Us Iran War