दुबई में फंसीं एक्ट्रेस सोनल चौहान, PM मोदी से लगाई घर वापसी की गुहार...

Sonal Chauhan Social Media Post: यूएस और अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान दुबई में फंस गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पीएम मोदी से भारत में वापस लाने में मदद की अपील की है.

यूएस और इजरायल ने संयुक्त रूप पर ईरान पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया. ईरान ने भी पलटवार करते हुए हमला किया है. इन देशों के युद्ध का असर अन्य देशों में देखने को मिल रहा है. इसका सबसे बड़ा शिकार दुबई बना है. ईरान ने दुबई में कई हमले किए हैं और काफी नुकसान पहुंचाया है. इसके बाद दुबई के अलग-अलग एयरपोर्ट पर उड़ाने रोक दी गई हैं और कई लोग वहां फंसे हुए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान (Sonal Chauhan) भी दुबई में फंस गई हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मदद की गुहार लगाई है. आइए जानते हैं कि सोनल चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है.

सोनल चौहान ने किया ये पोस्ट

सोनल चौहान ने शनिवार देर रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, 'माननीय पीएम मोदी जी, मैं अभी के हालातों के चलते दुबई में फंस गई हूं. फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं है. मैं सरकार से सुरक्षित घर वापसी के लिए मार्गदर्शन चाहती हूं. आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी हूं.' इस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने दुबई में फंस जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है. बताते चलें सोनल चौहान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं. फिल्म 'जन्नत' से डेब्यू करने वाली सोनल चौहान ने कई मूवीज में काम किया है. वह अपनी अदाकारी के साथ ही अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का दिल जीत लेती हैं.

इजरायल और यूएस के साथ ईरान की जंग छिड़ी

दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले दुबई इंटरनेशनल और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. ये फैसला ईरान के हमले के बाद लिया गया है. इस फैसले से दुबई के दोनों एयरपोर्ट हजारों यात्री फंस गए हैं. गौरतलब है कि इजरायल और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो यूएस बीच में आ गया. यूएस ने इजरायल का साथ दिया. इस तरह से इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया. इसके बाद ईरान कहां चुप रहने वाला था और उसने पलटवार किया और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है. ईरान ने दुबई में हमले किए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

