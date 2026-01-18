ENG हिन्दी
लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी और डोली में... Sonam Bajwa ने दिखाई Border 2 की अनदेखी तस्वीरें, Photos Viral

Sonam Bajwa जल्द ही सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' में नजर आने वाली है. फिल्म रिलीज से पहले एक्ट्रेस ने कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका दुल्हन लुक देखने को मिल रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 18, 2026 11:29 PM IST

Border 2 BTS Photos: साल 1997 में जब 'बॉर्डर' (Border) फिल्म आई थी, तो उसने हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर दिया था. अब करीब तीन दशक बाद, इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने के लिए तैयार है. सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) अपनी रिलीज के बेहद करीब है, लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) ने कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो 'बॉर्डर 2' (Border 2 BTS Photos) के सेट की है. जैसे ही ये फोटोज सामने आई इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं.

Border 2 के सेट से सामने आई BTS Photos

सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो 'बॉर्डर 2' (Border 2) के सेट की है. इन फोटोज में एक्ट्रेस इतनी खूबसूरत लग रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस की निगाहें उनसे हटने का नाम नहीं ले रही. दरअसल, एक्ट्रेस ने इन पिक्चर्स में अपना ब्राइडल लुक दिखाया है. जिसके में हाथों में मेहंदी लगाए, सुर्ख लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. एक-एक तस्वीर में एक्ट्रेस की खूबसूरती निखरकर आ रही है.

कभी लगवाई मेहंदी, तो कभी डोली में दिए पोज

सोनमा बाजवा ने एक नहीं बल्कि कई फोटोज फैंस के साथ शेयर की है. एक तस्वीर में वो लाल लहंगे में दुल्हन बनी नजर आ रही हैं, तो दूसरी फोटो में वो मेहंदी लगवाती दिखाई दे रही हैं. एक पिक्चर में उन्हें डोली में बैठे हुए पोज देते हुए देखा जा सकता है. तो कभी वो दुल्हन बनकर पोज देती नजर आ रही हैं. सोनम बाजवा की ये तस्वीरें फैंस को इतनी पंसद आ रही हैं, कि वो एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे.

सोनम की तारीफ करते नहीं थक रहे फैंस

इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'बॉर्डर 2 के सेट से कुछ झलकियां, दुनिया भर में 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है. एडवांस बुकिंग कल से शुरू हो रही है.' सोनम का ये पोस्ट अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'आप बहुत क्यूट लग रही हो.' दूसरे ने लिखा, 'ट्रेडिशनल लुक में आप बहुत प्यारी लगती हो.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'एक चेहरा अगर दिल में बस जाए ना, तो लाख उससे हसीन मिले, फर्क नहीं पड़ता.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.

View this post on Instagram

A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

कब से शुरू होगी Border 2 की एडवांस बुकिंग?

आपको बता दें कि, सनी देओल (Sunny Deol) की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग कल यानी 19 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी.

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
