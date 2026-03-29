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सोनम कपूर के घर फिर गूंजी किलकारी, दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस, बेटे को दिया जन्म

बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर दूसरी बार मां बन गई हैं. सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा 29 मार्च को दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बने हैं. इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर फैंस को दी.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 29, 2026 11:26 PM IST

सोनम कपूर के घर फिर गूंजी किलकारी, दूसरी बार मां बनीं एक्ट्रेस, बेटे को दिया जन्म
sonam kapoor

बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस और फैशन क्वीन मानी जाने वाली सोनम कपूर के जीवन में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. रविवार, 29 मार्च 2026 को सोनम और उनके पति आनंद आहूजा दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं. इस बार भी उनके घर एक नन्हे बेबी बॉय का आगमन हुआ है. जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, फैंस से लेकर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों तक, हर कोई इस कपल को शुभकामनाएं देने के लिए उमड़ पड़ा.

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सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल मैसेज

सोनम कपूर ने हमेशा की तरह अपनी पर्सनल लाइफ की इस बड़ी खुशी को अपने चाहने वालों के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से शेयर किया. इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपनी ग्रेटीट्युट जताया है. उन्होंने लिखा, "बेहद प्यार और आभार के साथ हम यह खबर शेयर कर रहे हैं कि आज हमारे घर एक नन्हे बेटे का जन्म हुआ है. हमारा परिवार अब और बड़ा हो गया है और इस नन्ही जान के आने से हमारे दिलों में प्यार की जगह और भी विशाल हो गई है."

सोनम ने आगे बताया कि उनका बड़ा बेटा 'वायु' अपने छोटे भाई के स्वागत के लिए बेहद उत्साहित है. उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि वे अब 'चार लोगों के परिवार' के रूप में इस नए सफर को शुरू करने के लिए खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं.

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अनिल कपूर फिर बने 'झकास' नाना

सोनम के दूसरी बार मां बनने की खबर से सबसे ज्यादा खुशी नाना अनिल कपूर के चेहरे पर देखी जा रही है. कपूर खानदान में नन्हे मेहमानों का आना हमेशा से एक बड़े उत्सव जैसा रहा है. अनिल कपूर और सुनीता कपूर के घर अब एक और पोता आ गया है, जिससे घर की रौनक दोगुनी हो गई है. सोशल मीडिया पर फैंस अनिल कपूर को भी हैंडसम नाना कहकर बधाइयां दे रहे हैं.

मदरहुड और करियर

सोनम कपूर ने हमेशा यह साबित किया है कि वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और मदरहुड को कितनी खूबसूरती से बैलेंस करती हैं. साल 2022 में अपने पहले बेटे वायु के जन्म के बाद से ही सोनम ने अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत ही सादगी और ग्रेस के साथ जिया है. अब 2026 में दूसरे बच्चे के आने के बाद, फैंस को उम्मीद है कि सोनम जल्द ही अपनी रिकवरी के बाद एक बार फिर अपने अंदाज में नजर आएंगी.

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फैंस और सितारों की बधाइयां

जैसे ही सोनम ने पोस्ट शेयर की, करीना कपूर खान, मलाइका अरोड़ा, जाह्नवी कपूर और रिया कपूर जैसे सितारों ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बौछार कर दी. फैंस इस बात से भी काफी प्रभावित हैं कि सोनम ने 40 की उम्र में दोबारा मां बनकर कई महिलाओं के लिए प्रेरणा दी है. फिलहाल, पूरा कपूर और आहूजा परिवार इस नन्हे मेहमान की देखभाल में जुटा है और हर कोई बस अब इस छोटे मेहमान की पहली झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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