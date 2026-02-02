Sonam kapoor ने शर्ट के बटन खोल फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, वीडियो देख लोग बोले- 'नजर लग जाएगी आपको&...

Sonam Kapoor Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उनका बेबी बंप फ्लॉन्ट करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस पर लोग कमेंट कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) अपनी प्रोफेशनल करियर के अलावा अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वह इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. वह अक्सर पब्लिक प्लेस पर नजर आती हैं और बेबी बंप फ्लॉन्ट करने का मौका नही छोड़ती हैं. अब सोनम कपूर का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने अपने शर्ट के बटन खोलकर बेबी बंप दिखाया है. सोनम कपूर को लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं.

सोनम कपूर कैमरे में हुई कैद

सोनम कपूर मुंबई के वर्ली इलाके में स्पॉट हुई हैं और उन्हें देखते ही पैप्स ने अपने कैमरे में कैद किया है. सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने सोनम कपूर का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह व्हाइट कलर की आउटफिट में नजर आ रही हैं और उन्होंने शर्ट के बटन खोलकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. सोनम कपूर ने पैप्स को निराश नहीं किया और उन्हें फोटो और वीडियो लेने का पूरा मौका दिया. एक्ट्रेस का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा है, 'नजर लग जाएगी आपको.' एक यूजर ने लिखा है, 'बेटी आने वाली है.' एक यूजर ने लिखा है, 'नाइस ड्रेस.' एक यूजर ने लिखा है, 'बटन नहीं बंद हो रहा है तो सेफ्टी पिन लगा लेते.'

सोनम कपूर की प्रोफेशनल और पर्नसल लाइफ

सोनम कपूर की निजी जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2028 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ सात फेरे लिए थे. साल 2022 में दोनों के घर पर पहली बार किलकारी गूंजी जब बेटे वायु का जन्म हुआ था. अब सोनम कपूर और आनंद आहूजा अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं और फैंस को इस खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार है. वेटरन एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2007 में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'सांवरिया' से डेब्यू किया है. इसके बाद उन्होंने कई मूवीज में काम किया है.सोनम कपूर पिछली बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'ब्लाइंड' में नजर आई थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

