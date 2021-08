Rhea Kapoor की शादी में Sonam Kapoor को देखने के बाद उड़ रही हैं प्रेगनेंसी की अफवाह, देखें ये कमेंट्स

Is Sonam Kapoor Expecting First Child: बीती रात बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) के जुहू स्थित घर पर उनकी छोटी बेटी रिया कपूर (Rhea Kapoor) ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड करण बूलानी (Karan Boolani) से शादी कर ली। इस समय फैंस इस कपल की एक ऑफिसशियल फोटो का इंतजार कर रहे हैं। हालंकि इस जोड़ी की एक झलक देखने को मिली। ऐसे में बहन रिया कपूर की शादी में सोनम कपूर (Sonam Kapoor) भी अपने पति आनंद आहूजा (Anand Ahuja) के साथ दिखाई। रिया कपूर की शादी में सोनम को देखने के बाद ही सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी की अफवाहें उड़ने लगी हैं। Also Read - Rhea Kapoor की शादी में रानी की तरह सजी-संवरी बहन सोनम कपूर, Anil Kapoor ने बांटी मिठाई, सामने आईं FIRST PHOTOS

सोनम कपूर के फैंस खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कल रात से ही सोनम कपूर के वीडियो पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, जिसमें एक्ट्रेस के साथ उनके पति आनंद आहूजा भी नजर आ रहे हैं। सोनम कपूर पेस्टल ग्रीन अनारकली सूट में बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत लग रही थीं। दूसरी ओर आनंद आहूजा ने इंडो-वेस्टर्न शेरवानी में पत्नी सोनम कपूर की तारीफ की और वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं।

सोनम कपूर के फैंस ने उनके वीडियो पर रिएक्शन देने शुरू कर दिया है। वीडियो पर फैंस ने कमेंट किया है कि सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'वह जरूर प्रेग्नेंट हैं। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'क्या वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही है…. ?? लगता है वो प्रेग्नेंट हैं।' तीसरे यूजर ने कमेंट किया, 'वो प्रेग्नेंट है! पता नहीं इनको छुपा के क्या मिलता है। ऐसी ही पब्लिसिटी खाने का।' Also Read - बॉलीवुड के इन 11 सेलेब्स ने सेक्स लाइफ को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे, Alia Bhatt की बात सुनकर लगेगा झटका

Also Read - Anil Kapoor आज करेंगे छोटी बेटी Rhea Kapoor का कन्यादान, दुल्हन की तरह सजा Sonam Kapoor का घर

पिछले महीने भी सोनम कपूर ने प्रेगनेंसी की अफवाहों पर विराम लगा दिया और अपने इंस्टाग्राम पर एक गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में सोनम ने बताया था कि पीरियड के पहले दिन वो अदरक की चाय पी रही हैं।