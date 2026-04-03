सोनम कपूर ने दिखाई बेटे की पहली झलक, दूसरी बार मां बनी एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट...

Sonam Kapoor Photo With Newborn Baby: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम ने कपूर बीते सप्ताह बेटे को जन्म दिया है. दूसरी बार मां बनी अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपने नवजात बच्चे की पहली झलक दिखाई है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने बीती 29 मार्च को दूसरी बार बेटे को जन्म दिया है. सोनम कपूर के दोबारा मां बनने पर कई सेलिब्रिटीज समेत उनके तमाम चाहने वाले फैंस ने बधाई दी दी. एक्ट्रेस के बच्चे की पहली झलक देखने के लिए फैंस काफी उतावले हो रहे थे. इसी बीच सोनम कपूर ने अपने नवजात बेटे के साथ की तस्वीर शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है. सोनम कपूर की फोटो को काफी पसंद किया जा रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं.

सोनम कपूर ने शेयर की हैं दो तस्वीरें

सोनम कपूर ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अस्पताल से दो फोटोज शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वह अपने नवजात बच्चे को सीन से चिपकाए नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर में वह डाइट लेते दिखाई दे रही हैं. सोनम कपूर ने इसके साथ अस्पताल को धन्यवाद देते हुए लिखा है, 'थैंक्यू एचएन रिलांयस हॉस्पिटल इस शानदार एक्सपीरियंस के लिए क्योंकि हमने इस दुनिया में अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया है. ये हर तरीके से काफी अलग था. डॉक्टर अवान ददिना को स्पेशल थैंक्यू, जिन्होंने मेरी दोनों प्रेग्नेंसी में मुझे गाइड किया. उनकी देखभाल में एक ऐसा भरोसा, शांति और आश्वासन महसूस होता है, जो बहुत कम देखने को मिलता है. मैं उनके सहयोग के लिए हमेशा आभारी रहूंगी.'

सोनम कपूर ने नीता अंबानी का किया शुक्रिया

सोनम कपूर ने हॉस्पिटल की टीम के लेकर लिखा है, 'आप सभी ने ना सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से काम किया बल्कि अपनी सहानुभूति और उम्मीद से ज्यादा किया. हॉस्पिटल में हमेशा ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए. इसी ने अनुभव को इतना यादगार बना दिया.' सोनम कपूर ने नीता अंबानी को धन्यवाद देते हुए लिखा है, 'नीता आंटी ने जो कुछ बनाया है, वह सच में कमाल का है. एक ऐसी जगह जहां बेहतरीन सेवा और करुणा का मेल देखने को मिलता है. मैं बहुत ज्यादा आभारी, सुरक्षित और धन्य महसूस कर रही हूं. हमारी देखभाल करने वाली इस बेहतरीन टीम के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी.' बताते चलें कि सोनम कपूर ने साल 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की थी. ये कपल साल 2022 में पहली बार पेरेंट्स बना था. अब सोनम कपूर और आनंद आहूजा साल 2026 में दूसरे बेटे के माता-पिता बना हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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