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'तुम ही मिलो हर जन्म में...': सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा को ऐसे दी जन्मदिन की बधाई, वायरल हुई तस्वीर

सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा के जन्मदिन पर एक रोमांटिक नोट और खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. मां सुनीता कपूर और स्वरा भास्कर समेत कई सितारों ने भी आनंद को बधाई दी.

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By: Shreya Pandey | Published: July 30, 2026 4:11 PM IST
'तुम ही मिलो हर जन्म में...': सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा को ऐसे दी जन्मदिन की बधाई, वायरल हुई तस्वीर

सोनम कपूर ने पति को दी जन्मदिन की बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. उनके पति और जाने-माने बिजनेसमैन आनंद आहूजा का जन्मदिन है. इस स्पेशल मोमेंट पर सोनम ने सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए प्यार से भरा एक दिल को छू लेने वाला नोट शेयर किया है, जो उनके फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

सोनम कपूर ने पति पर लुटाया प्यार

अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सोनम कपूर ने आनंद आहूजा के साथ कुछ बेहद खूबसूरत और अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है. इन पिक्स के साथ सोनम ने एक लंबा-चौड़ा और बेहद रोमांटिक कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने अपने पति की तारीफ करते हुए लिखा कि आनंद उनके सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम और उनके पसंदीदा ट्रैवल पार्टनर हैं. इसके साथ ही सोनम ने लिखा, "मेरे रियलिटी चेक और साउंडिंग बोर्ड बनने के लिए शुक्रिया. मेरे सबसे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. मैं हर जन्म में और हर जिंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी." सोनम का यह प्यारा और इमोशनल संदेश सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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सेलेब्स और फैंस दे रहें बधाई

सोनम कपूर के इस पोस्ट पर फैंस के साथ उनके परिवार वालों और दोस्तों ने भी जमकर प्यार लुटाया है. सोनम की मां और बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर ने अपने दामाद आनंद आहूजा को बहुत ही खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी. सुनीता कपूर ने सोनम की इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए ढेर सारे दिल वाले इमोजी शेयर किए. इसके अलावा, बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोनम की करीबी दोस्त स्वरा भास्कर ने भी आनंद आहूजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

सोनम और आनंद की शादी

सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने मई 2018 में मुंबई में एक बेहद शानदार और भव्य समारोह में सात फेरे लिए थे. शादी के बाद से ही दोनों अक्सर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और ट्रैवल डायरीज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. वक्त के साथ इनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होता गया है. सोनम और आनंद के दो बच्चे हैं और ये दोनों अपने पेरेंटहुड को बेहद खूबसूरती से एन्जॉय कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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