Sonam Kapoor को मिला ‘घमंडी’ का टैग, ट्रोलर्स के गले नहीं उतरा एक्ट्रेस का एटीट्यूड

बॉलीवुड अदाकारा हाल ही में लंदन से वापस भारत लौटी हैं। परदेश से लौटी सोनम कई वजहों के चलते सुर्खियों में आई। लंदन से वापस आते ही एयरपोर्ट पर पिता (Anil Kapoor) को देखकर रोती सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का दिल को छू लेने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ है। इसी के साथ-साथ सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी को लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। बीती शाम ही सोनम कपूर को मुंबई के एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान सोनम कपूर के साथ उनकी टीम और हेल्पर भी साथ नजर आए। मीडिया के कैमरे में सोनम कपूर की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो कैद हो चुके हैं कि अब लोग उन्हें 'घमंडी' और 'पापा की परी' तक कह दे रहे हैं।

दरअसल क्लिनिक के बाहर स्पॉट हुई सोनम कपूर फोन पर किसी से काफी तल्लीनता से बात करती हुई नजर आईं। हल्की-हल्की बारिश के बीच सोनम कपूर के साथ एक हेल्पर भी उनके आगे-पीछे चलता हुआ नजर आया, जो छाते की मदद से उन्हें बारिश से बचाता दिखा। अब सोनम कपूर को इसी वजह से ट्रोल किया जा रहा है।

जाने-माने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर का ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग सोनम कपूर को खूब सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है 'फोन की जगह छाता पकड़ लेती तो छोटी हो जाती क्या?' एक दूसरे यूजर ने मसकली गर्ल को पापा की परी कह दिया है। एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया है, 'ये वो ही है ना जो कोरोना में लंदन जाकर बस गई थी और उन्हें आजादी मिली हुई थी।'

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम कपूर को आखिरी दफा AK vs AK, 'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' (Ek Ladki Ko Dekha To Essa Laga) और 'दि जोया फैक्टर' (The Zoya Factor) में देखा गया था। जल्द ही सोनम 'ब्लाइंड' (Blind) नाम की फिल्म से फिल्मों में वापसी करने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी एक एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के इर्द-गिर्द घूमेगी जिसे एक सीरियल किलर की तलाश होगी। फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक ये रिलीज भी हो जाएगी। फिलहाल तो बात करें ट्रोलिंग की तो सोनम कपूर का इन सबसे पुराना नाता है। ट्रोलर्स को उनकी एक गलती का इंतजार रहता है और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी धज्जियां उड़ते देर नहीं लगती। आप ऐसे ही बॉलीवुड गॉसिप्स (Bollywood Gossips) जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुड लाइफ।