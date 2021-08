Sonam Kapoor's Sister Rhea Kapoor and Karan Boolani To Tie The Knot On August 14: कोरोना काल में कई बॉलीवुड सितारे शादी कर चुके हैं। अब बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) के घर में भी शहनाई बजने वाली है। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर (Rhea Kapoor) अपने बॉयफ्रेंड करण बूलानी (Karan Boolani) के साथ सात फेरे लेने जा रही हैं। एक छोटे से समारोह में आज रिया कपूर और करण बूलानी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रिया कपूर और करण बूलानी की शादी में केवल चंद दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल होने वाले हैं। रिया कपूर और करण बूलानी की शादी की तैयारियां जोरशोज से चल रही हैं। Also Read - करोड़ों रुपये लेने वाले इन 10 बॉलीवुड सेलेब्स ने दिखाई दरियादिली, इन फिल्मों के लिए नहीं ली फीस

स्पाट बायई की एक रिपोर्ट की मानें तो रिया कपूर और करण बूलानी की शादी की रस्में 2 से 3 दिनों तक चलने वाली हैं। ऐसे में अनिल कपूर के घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अनिल कपूर के घर के बाहर शानदार रोशनी फैली हुई है जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और आनंद अहूजा (Anand Ahuja ) ने रिया कपूर और करण बूलानी की शादी के लिए खासा तैयारियां की हैं।

मुंबई वापस आने के बाद से ही सोनम कपूर अपने परिवार के साथ शॉपिंग कर रही थीं। बता दें रिया कपूर और करण बूलानी एक दूसरे को बीते 13 सालों से डेट कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद अब रिया कपूर और करण बूलानी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिया कपूर और करण बूलानी की शादी अनिल कपूर के जुहू वाले बंगले पर ही होनी है।

देखें करण बूलानी और रिया कपूर की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Rhea Kapoor (@rheakapoor)

कौन हैं करण बूलानी?

बता दें कि करण बूलानी बॉलीवुड के एक जाने माने निर्देशक हैं। करण ने ‘आयशा’ और ‘वेकअप सिड’ जैसी फिल्मो में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। करण बूलानी अब तक कई फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं। फिल्म आयशा की शूटिंग के दौरान ही करण बूलानी और रिया कपूर करीब आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों ने डेटिंग शुरू की थी।