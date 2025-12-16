सोनारिका भदौरिया ने दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक, पति और खुद के नाम से मिलाकर रखा ये स्पेशल नाम...

टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के नामकरण की फोटो शेयर की हैं और अपनी बेटी का नाम भी बताया है.

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया (Sonarika Bhadoria) मां बन गई हैं. 'देवों के देव... महादेव' में पार्वती का यादगार रोल निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सोनारिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका स्वागत उन्होंने अपनी जिंदगी में लिटिल एंजेल के तौर पर किया है. सोनारिका ने 5 दिसंबर को बेटी को जन्म देने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ने इस दुनिया में कदम रख लिया है. अब वो ही हमारी पूरी दुनिया है.'

11वें दिन की नामकरण पूजा

बेटी के जन्म के 11वें दिन, सोनारिका ने पूरे रीति-रिवाज के साथ नामकरण पूजा की. एक्ट्रेस ने अपने पति विकास पराशर के साथ इस खूबसूरत रस्म की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जहां वह अपनी नन्ही परी को गोद में लिए लाड-दुलार करती नजर आईं हैं. इन तस्वीरों के साथ, सोनारिका ने अपनी बेटी का प्यारा और बेहद खास नाम भी बताया. कपल ने अपनी लाडली का नाम 'विरिका पराशर' रखा है. यह नाम सोनारिका और उनके पति विकास के नाम के अक्षरों से मिलता-जुलता भी है.

क्या है बेटी के नाम का मतलब?

सोनारिका ने अपने फैंस को 'विरिका' नाम का मतलब भी बताया है. “विरिका का मतलब है, वो साहसी है लेकिन फिर भी कोमल है.” इस नामकरण रश्म की फोटोज में सोनारिका और विकास बेहद खुश नजर आ रहें है. तस्वीरों में कपल गोद में नन्ही परी को थामे रस्में निभाते और उसके साथ पोज देते दिख रहे हैं. फोटो में एक्ट्रेस लाल ट्रेडिशनल ड्रेस में, गजरा लगाए बेटी को गोद में लिए उसका नन्हा-सा हाथ थामे दिखीं हैं. वहीं पिता विकास अपनी बच्ची को माथे पर किस करते नजर आए हैं. माता-पिता ने अपनी लाडली का चेहरा अभी दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है. फैंस उनकी इस प्यारी जोड़ी और नन्ही परी को खूब प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sonarika Bhadoria (@bsonarika)

सोनारिका और विकास की लव स्टोरी

सोनारिका भदौरिया ने 18 फरवरी 2024 को अपने बॉयफ्रेंड विकास पराशर के साथ शाही अंदाज में शादी की थी. उनकी शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे. शादी के बाद ही सोनारिका ने जल्द ही अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा भी कर दी थी. सोनारिका भदौरिया ने प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर अपने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कई खूबसूरत फोटोशूट शेयर किए थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

