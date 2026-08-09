Video: ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर कर रहे थे सर्जरी और Sonu Nigam गा रहे थे गाना, वीडियो देख सिहर उठेंगे आप!

Sonu Nigam Viral Video: सोनू निगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी का गाना गाते नजर आ रहे हैं.

सोनू निगम का वीडियो वायरल

Sonu Nigam Sings Mohammed Rafi Song In Operating Theatre: बॉलीवुड की पॉपुलर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) अक्सर अपने बेबाक बयानों, कॉन्सर्ट और विवादों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन सिंगर इस बार एक ऐसे वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसे देखकर एक बार तो आप भी सिहर उठेंगे. सोनू निगम की एक क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रही हैं, जिसमें वो ऑपरेशन थिएटर में लेटे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स उनकी सर्जरी कर रहे हैं और वो दर्द में लेटे-लेटे गाना गा रहे है. उन्होंने इस पल का वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

ऑपरेशन टेबल पर याद आया इस मशहूर सिंगर का गाना

9 अगस्त 2026, रविवार को सोनू निगम (Sonu Nigam Video) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ डॉक्टर्स और एक मेडिकल टीम उनकी सर्जरी कर रही है, लेकिन इस दौरान जिस चीज ने हर किसी का ध्यान खींच लिया वो है, सिंगर का दर्द में भी मशहूर गायक मोहम्मद रफी का लोकप्रिय गाना 'सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे' गाना. सोनू निगम का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि, यह गाना साल 1949 में आई फिल्म 'दुलारी' का है.

वीडियो शेयर (Sonu Nigam Viral Video) करते हुए सोनू ने लिखा, 'मेरे प्यारे डॉक्टर निलेश सातभाई और उनकी पूरी टीम के लिए सर्जरी के दौरान अचानक एक छोटी सी परफॉर्मेंस. दर्द में गाना... यही तो संगीत की खुशी है!' वहीं, वीडियो सामने आने के बाद उनके फैंस काफी चिंतित भी नजर आए. लोगों ने कमेंट करके सोनू के जल्द ठीक होने की दुआ की और उन्हें अपना ख्याल रखने की सलाह दी. बता दें कि, सर्जरी के दौरान भी गाने के प्रति उनका प्यार देखकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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नसों से जुड़ी बीमारी के चलते काफी दर्द में थे सोनू

गौरतलब है कि, सोनू निगम ने इससे पहले जून में अपनी तबीयत को लेकर फैंस को चिंता में डाल दिया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनके कंधे पर एक पैच लगा हुआ दिखाई दे रहा था. उन्होंने बताया था कि उन्हें नसों से जुड़ी एक समस्या के कारण काफी तेज दर्द हो रहा है. सोनू के मुताबिक, दर्द इतना ज्यादा था कि शरीर को हल्का सा हिलाना भी मुश्किल हो रहा था. अपनी हालत का पता लगाने के लिए उन्होंने MRI और CT स्कैन समेत कई मेडिकल टेस्ट भी करवाए थे.

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वहीं, अब उनके नए वीडियो से साफ है कि इसके बाद उनकी सर्जरी हुई है. हालांकि, सोनू ने अभी तक अपनी सर्जरी या बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. फिलहाल, फैंस उनके इस वीडियो के बाद उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. ऑपरेशन के दौरान भी जिस तरह उन्होंने संगीत को अपना सहारा बनाया, वह उनके संगीत के प्रति जुनून को साफ दिखाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…