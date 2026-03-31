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जब पाकिस्तान में गाना गाते-गाते बम धमाके के बीच फंसे सोनू निगम, खौफनाक मंजर देख कांप उठे थे सिंगर

सोनू निगम ने साल 2004 में कराची में हुए उस भयावह बम धमाके की यादें ताजा की हैं, जिसमें वह बाल-बाल बचे थे. एक रील में दिखाया गया है कि कैसे एक पाकिस्तानी नागरिक ने मौत के मुंह से सिंगर को बाहर निकाला था.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 31, 2026 7:32 PM IST

जब पाकिस्तान में गाना गाते-गाते बम धमाके के बीच फंसे सोनू निगम, खौफनाक मंजर देख कांप उठे थे सिंगर
sonu nigam

साल 2004 का वह दौर जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की जमी हुई बर्फ पिघल रही थी और कल्चरल प्रोग्राम के जरिए दिलों को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी. इसी सिलसिले में सोनू निगम एक मेगा कॉन्सर्ट के लिए पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे. लेकिन 10 अप्रैल 2004 की वह शाम महफिल के बजाय बारूद के धुएं में तब्दील होने वाली थी.

धमाके के बीच फंसे सिंगर

सोनू निगम जिस वेन्यू पर परफॉर्म करने वाले थे, वहां पहुंचने से कुछ ही देर पहले एक जोरदार बम धमाका हुआ. मंजर इतना डरावना था कि चारों तरफ चीख-पुकार मच गई और कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी. हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उस वक्त के ऑर्गनाइजर फुरकान टी. सिद्दीकी ने बताया कि धमाका उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे हुआ था. सब कुछ तितर-बितर हो गया था, लेकिन पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने तुरंत घेरा बनाकर सोनू निगम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

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सिंगर ने बताई ये बात

इस घटना ने सोनू निगम के दिल पर एक गहरा जख्म तो दिया, लेकिन एक अटूट रिश्ता भी बनाया. सिंगर अक्सर कहते हैं, "मुझ पर हमला वहां हुआ, लेकिन मुझे बचाने वाला भी एक पाकिस्तानी ही था." फुरकान सिद्दीकी और सोनू के बीच वह बॉन्ड इतना मजबूत हुआ कि हर साल 10 अप्रैल को दोनों एक-दूसरे को मैसेज कर याद दिलाते थे कि वे मौत के मुंह से साथ बचकर निकले हैं.

दहशत पर भारी पड़ी हिम्मत

धमाके के बावजूद सोनू निगम ने पीछे हटने के बजाय मंच संभाला. भारी सुरक्षा और डर के बीच उन्होंने कराची की आवाम से जो कहा, वो आज भी प्रासंगिक है. उन्होंने मंच से दुआ की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार हमेशा बढ़ता रहे और दोनों मुल्कों के लोग उस मोहब्बत को दोबारा न खोएं जिसे वे बरसों से मिस कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई यादें

अब 2026 में, एक पाकिस्तानी फैन द्वारा बनाई गई रील को खुद सोनू निगम ने शेयर किया है. यह वीडियो न केवल उस आतंकी हमले की याद दिलाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संगीत और इंसानियत सरहदों की मोहताज नहीं होती. इसके साथ फैंस भी इस पर कई रिएक्ट कर रहें हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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