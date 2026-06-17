52 की उम्र में गंभीर बीमारी की चपेट में आए सोनू निगम, बयां किया अपना दर्द, कहा 'जिंदा रहने के लिए दवाइयां...'

मशहूर सिंगर सोनू निगम इन दिनों नसों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक बीमारी का सामना कर रहे हैं. लगातार हो रहे सीटी स्कैन, एमआरआई और भारी दवाइयों के बीच सिंगर ने अपना दर्द बयां किया है.

किस बीमारी से परेशान हैं सोनू निगम?

अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 52 साल के सिंगर सोनू निगम की तबीयत इन दिनों ठिक नहीं है. पिछले एक हफ्ते से एक बेहद दर्दनाक मेडिकल कंडीशन से गुजरने के बावजूद, सोनू निगम ने मुंबई में होने वाले अपने लाइव कॉन्सर्ट को कैंसिल करने से साफ मना कर दिया है और वह इस हालत में भी परफॉर्म करने जा रहे हैं.

इस वजह से परेशान हैं सिंगर

सोनू निगम ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को अपनी सेहत की जानकारी दी, जिसने उनके चाहने वालों को चिंता में डाल दिया है. वीडियो में सोनू ने बताया कि वह इन दिनों नर्व कंप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं. यह बीमारी इतनी परेशान कर रही है कि उन्हें बीमारी की असली जड़ का पता लगाने के लिए पिछले एक हफ्ते में कई तरह के मेडिकल टेस्ट, एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना पड़ा है.

पेन किलर्स और फिजियोथेरेपी का सहारा

सिंगर ने वीडियो में अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में उनका लगातार इलाज चल रहा है. वह इस कंडीशन को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है. सोनू निगम ने कहा, "फिजियोथेरेपी सेशन बहुत ही दर्दनाक होते हैं. दर्द से राहत पाने के लिए मैं लगातार हैवी पेन किलर्स खा रहा हूं. इन भारी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से मेरा गला भी थोड़ा भारी हो गया है." एक सिंगर के लिए गला भारी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सोनू का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ है.

'कमिटमेंट है तो निभाऊंगा'

इतनी शारीरिक तकलीफ और गले में भारीपन होने के बाद भी सोनू निगम ने साफ किया कि वह अपना शो कैंसिल नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि वह एक लंबे ब्रेक के बाद स्टेज पर लाइव गाने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. वह डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रहकर इस कॉन्सर्ट को पूरा करेंगे.

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फैंस ने मांगी सलामती की दुआएं

सोनू निगम को इस तरह दर्द में देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस इमोशनल हो गए हैं और लगातार उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, "सोनू सर, आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए. वहीं एक दूसरे ने लिखा, "दुनियाभर के म्यूजिक लवर्स की दुआएं आपके साथ हैं.” ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.