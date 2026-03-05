ENG हिन्दी
  • दुबई में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, मदद करने को हुए तैयार, बोले- 'मुझे मैसेज करें�...

दुबई में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, मदद करने को हुए तैयार, बोले- 'मुझे मैसेज करें'

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई में भारत के कई सेलेब्स, टूरिस्ट और बिजनेसमैन फंसे हुए हैं. इन लोगों के मदद के लिए सोनू सूद खुद आगे आएं हैं. आइए जानते हैं...

By: Shreya Pandey  |  Published: March 5, 2026 10:46 AM IST

दुबई में फंसे लोगों के लिए मसीहा बने सोनू सूद, मदद करने को हुए तैयार, बोले- 'मुझे मैसेज करें'
Sonu Sood on dubai crisis

ग्लैमर की दुनिया में जब सब अपनी फिल्मों और प्रमोशन में बिजी होते हैं, तब एक शख्स ऐसा है जो सरहद पार मचे कोहराम के बीच फरिश्ता बनकर आया है. हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की. राजपाल यादव की मुश्किलों में हाथ थामने के बाद, अब सोनू ने अपना मिशन दुबई शुरू कर दिया है. ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग की वजह से जो लोग दुबई में फंसे हैं, सोनू उनके लिए सहारा बनकर सामने आए हैं.

सोनू सूद का दुबई मिशन

मिडिल ईस्ट में तनाव अपने पीक पर है, मिसाइलें बरस रही हैं और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. ऐसे में कई टूरिस्ट, सेलेब्स और बिजनेसमैन दुबई में फंस गए हैं जिनके पास न रहने का ठिकाना है और न ही आगे का कोई रास्ता. सोनू सूद ने ऐलान किया है कि वे ऐसे लोगों को मुफ्त सुरक्षित आवास मुहैया कराएंगे. सोनू सूद ने साफ कहा कि उनकी मदद का हाथ सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस वक्त मुसीबत में है.

कैसे मिलेगी मदद?

सोनू ने अपील की है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला दुबई में फंसा है और उसके पास सिर छुपाने की जगह नहीं है, तो बिना झिझक उन्हें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज (DM) करें. वे बिना किसी पैसे या शर्त के रहने का इंतजाम करेंगे. सोनू सूद की इस दरियादिली ने एक बार फिर इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. फैंस का कहना है कि जब सरकारें और दूतावास कागजी कार्रवाई में उलझे होते हैं, तब सोनू सूद जमीन पर उतरकर काम करते हैं. लोग उन्हें असली सुपरहीरो बता रहे हैं.

View this post on Instagram

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

राजपाल यादव वाला मामला

दुबई मिशन से ठीक पहले सोनू सूद ने राजपाल यादव की मदद के लिए भी मुहिम चलाई थी. राजपाल पर कानूनी पचड़ों और चेक बाउंस के आरोपों के चलते जब जेल जाने की नौबत आई, तो सोनू ने फिल्म इंडस्ट्री से अपील की थी कि वे राजपाल की आर्थिक मदद करें. कई सितारों ने लाखों रुपए डोनेट भी किए. लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है. जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने अपने नए यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर कर चौंकाने वाली बात कही. राजपाल का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से काम या पैसे की भीख नहीं मांगी. उनके पास आज भी काम की कोई कमी नहीं है. उन्होंने उन आरोपों को भी गलत बताया जिनमें कहा गया था कि वे कंगाल हो चुके हैं. राजपाल का कहना है कि उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, ये मदद शायद लोगों ने अपनी मर्जी से की. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

